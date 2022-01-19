https://ria.ru/20220119/ukraina-1768482986.html

На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО

На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО - РИА Новости, 19.01.2022

На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО

Украина хочет, чтобы Германия передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:30

2022-01-19T08:30

2022-01-19T08:30

в мире

украина

берлин (город)

азовское море

андрей мельник

олаф шольц

бен уоллес

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Украина хочет, чтобы Германия передала военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, вопрос поставки вооружений остается на повестке дня в отношениях с ФРГ, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник агентству dpa.Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной. Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров."В первую очередь речь идет о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей... Также существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании", - сказал дипломат.Мельник заявил, что Украине срочно требуется оружие для обороны, однако Берлину не хватает "политической воли", что "вызывает сожаление" на фоне "острой опасности войны в Европе". Правительство ФРГ, считает посол, должно взять пример с Великобритании, которая решила поставить Киеву противотанковые вооружения.Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее заявил, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны".

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

украина

берлин (город)

азовское море

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в мире, украина, берлин (город), азовское море, андрей мельник, олаф шольц, бен уоллес