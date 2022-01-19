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Зеленский шокирован из-за двуличия Байдена
"Страна.ua": в офисе Зеленского пришли в шок от двуличия Байдена - РИА Новости, 19.01.2022
Зеленский шокирован из-за двуличия Байдена
В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:36
2022-01-19T08:36
в мире
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.По его словам, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике под предлогом деэскалации напряженности.Он добавил, что Зеленский не хочет выполнять американские требования, и экономическая ситуация позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Но публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, из-за чего финансовое положение быстро ухудшается.Кроме того, отметил дипломат, украинские власти не верят в возможность "агрессии" со стороны России и не хотят идти на уступки Москве.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, страна.ua, россия
02:36 19.01.2022 (обновлено: 08:36 19.01.2022)
 
"Страна.ua": в офисе Зеленского пришли в шок от двуличия Байдена

"Cтрана.ua": в Офисе президента Украины Зеленского не верят в вероятность вторжения России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.
По его словам, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике под предлогом деэскалации напряженности.

"Но на Банковой (в офисе президента Украины. — Прим. ред.) крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Зеленский не хочет выполнять американские требования, и экономическая ситуация позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Но публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, из-за чего финансовое положение быстро ухудшается.

"Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", — заключил источник.

Кроме того, отметил дипломат, украинские власти не верят в возможность "агрессии" со стороны России и не хотят идти на уступки Москве.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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