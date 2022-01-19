https://ria.ru/20220119/ukraina-1768474904.html

Зеленский шокирован из-за двуличия Байдена

"Страна.ua": в офисе Зеленского пришли в шок от двуличия Байдена - РИА Новости, 19.01.2022

Зеленский шокирован из-за двуличия Байдена

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:36

2022-01-19T02:36

2022-01-19T08:36

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику Белого дома по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил "Стране.ua" источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.По его словам, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике под предлогом деэскалации напряженности.Он добавил, что Зеленский не хочет выполнять американские требования, и экономическая ситуация позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Но публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций из Украины, из-за чего финансовое положение быстро ухудшается.Кроме того, отметил дипломат, украинские власти не верят в возможность "агрессии" со стороны России и не хотят идти на уступки Москве.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220119/potok-1768473780.html

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, страна.ua, россия