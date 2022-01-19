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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/udalenka-1768546208.html
В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников
В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников - РИА Новости, 19.01.2022
В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников
Новые ограничения вводятся в Тульской области из-за ситуации с COVID-19, в частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы не... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:02
2022-01-19T14:02
распространение коронавируса
общество
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей дюмин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Тульской области из-за ситуации с COVID-19, в частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы не менее 50% сотрудников, сообщает правительство региона.Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"."Исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора, в регионе рекомендовано: работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих", - говорится в сообщении.Также работодатели должны обеспечить уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в 80%."В ТЦ, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой выше 37,1 градуса не должны допускаться в помещения); приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий", - информирует областное правительство.
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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:02 19.01.2022
 
В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников

Работодателям Тульской области рекомендуют перевести на удаленку не менее 50% работников

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Тульской области из-за ситуации с COVID-19, в частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы не менее 50% сотрудников, сообщает правительство региона.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
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"Исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора, в регионе рекомендовано: работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих", - говорится в сообщении.
Также работодатели должны обеспечить уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в 80%.
"В ТЦ, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой выше 37,1 градуса не должны допускаться в помещения); приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий", - информирует областное правительство.
 
Распространение коронавирусаОбществоТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алексей ДюминКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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