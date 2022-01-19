https://ria.ru/20220119/udalenka-1768546208.html

В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников

В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников - РИА Новости, 19.01.2022

В Тульской области порекомендовали перевести на удаленку 50% работников

Новые ограничения вводятся в Тульской области из-за ситуации с COVID-19, в частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы не... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:02

2022-01-19T14:02

2022-01-19T14:02

распространение коронавируса

общество

тульская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей дюмин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Новые ограничения вводятся в Тульской области из-за ситуации с COVID-19, в частности, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную форму работы не менее 50% сотрудников, сообщает правительство региона.Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в указ №62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области"."Исходя из эпидемиологической ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора, в регионе рекомендовано: работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих", - говорится в сообщении.Также работодатели должны обеспечить уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в 80%."В ТЦ, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей (люди с температурой выше 37,1 градуса не должны допускаться в помещения); приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий", - информирует областное правительство.

https://ria.ru/20220119/udalenka-1768527516.html

тульская область

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общество, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей дюмин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии