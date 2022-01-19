Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/udalenka-1768527204.html
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку - РИА Новости, 19.01.2022
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку
Власти Челябинской области рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:20
2022-01-19T12:20
распространение коронавируса
общество
челябинская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564273015_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_1fd143d42cd67010684e98d2bbad33e1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Челябинской области рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим необходимо ввести для лиц старше 65 лет в условиях роста заболеваемости COVID-19, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Вчера мы с Союзом промышленников и предпринимателей региона проговорили о том, что те риски, которые несет собой новый штамм "омикрон" с учетом его контагиозности, это необходимость ужесточения мер профилактики на предприятиях: термометрия, масочный режим. И, соответственно, просьба к работодателям – максимально перевести на дистант лиц старше 65 лет и… вообще 30% сотрудников перевести в дистанционный формат работы. А если есть возможность, и больше", - сказала она журналистам.По данным Гехт, в регионе привиты 57,9% взрослого населения, это более 1,56 миллиона человек. "Серьезное снижение видим в первую неделю января, сейчас подрастаем. Идем 5-6 тысяч в сутки, это выше среднероссийских темпов. Вторым компонентом привиты 54,6% от взрослого населения, у нас низкий процент не явившихся на повторную вакцинацию", - отметила она.Но в то же время вызывает тревогу и беспокойство вакцинация лиц старше 60 лет – поставили прививки только 50,6%, "это, конечно, мало", сказала Гехт. Также среди студентов вузов привиты 74,2% и среднего профобразования - 62,9%, сказала она. В регионе продолжает работу самый большой пункт вакцинации в КРК "Мегаполис", и его работа продлена на месяц, также есть круглосуточные пункты вакцинации, напомнила она.По данным минздрава региона, в области подтверждено 152 439 случаев заболевания COVID-19 (313 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет), также зафиксирован один случай "омикрона".
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564273015_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9e8b5c5c8b5759797021b4bdd5ad7558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:20 19.01.2022
 
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку

Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку из-за COVID-19

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Челябинске
Машина скорой помощи в Челябинске - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в Челябинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Челябинской области рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим необходимо ввести для лиц старше 65 лет в условиях роста заболеваемости COVID-19, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Вчера мы с Союзом промышленников и предпринимателей региона проговорили о том, что те риски, которые несет собой новый штамм "омикрон" с учетом его контагиозности, это необходимость ужесточения мер профилактики на предприятиях: термометрия, масочный режим. И, соответственно, просьба к работодателям – максимально перевести на дистант лиц старше 65 лет и… вообще 30% сотрудников перевести в дистанционный формат работы. А если есть возможность, и больше", - сказала она журналистам.
Опрос
Вас перевели на удаленку?
Проголосовали:
Вчера, 13:17
По данным Гехт, в регионе привиты 57,9% взрослого населения, это более 1,56 миллиона человек. "Серьезное снижение видим в первую неделю января, сейчас подрастаем. Идем 5-6 тысяч в сутки, это выше среднероссийских темпов. Вторым компонентом привиты 54,6% от взрослого населения, у нас низкий процент не явившихся на повторную вакцинацию", - отметила она.
Но в то же время вызывает тревогу и беспокойство вакцинация лиц старше 60 лет – поставили прививки только 50,6%, "это, конечно, мало", сказала Гехт. Также среди студентов вузов привиты 74,2% и среднего профобразования - 62,9%, сказала она. В регионе продолжает работу самый большой пункт вакцинации в КРК "Мегаполис", и его работа продлена на месяц, также есть круглосуточные пункты вакцинации, напомнила она.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 152 439 случаев заболевания COVID-19 (313 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет), также зафиксирован один случай "омикрона".
Медицинские работники в отделении для пациентов с COVID-19 в больнице в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 08:00
Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЧелябинская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
Лента новостейМолния
Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию