https://ria.ru/20220119/udalenka-1768527204.html
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку - РИА Новости, 19.01.2022
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку
Власти Челябинской области рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:20
2022-01-19T12:20
2022-01-19T12:20
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Власти Челябинской области рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим необходимо ввести для лиц старше 65 лет в условиях роста заболеваемости COVID-19, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт."Вчера мы с Союзом промышленников и предпринимателей региона проговорили о том, что те риски, которые несет собой новый штамм "омикрон" с учетом его контагиозности, это необходимость ужесточения мер профилактики на предприятиях: термометрия, масочный режим. И, соответственно, просьба к работодателям – максимально перевести на дистант лиц старше 65 лет и… вообще 30% сотрудников перевести в дистанционный формат работы. А если есть возможность, и больше", - сказала она журналистам.По данным Гехт, в регионе привиты 57,9% взрослого населения, это более 1,56 миллиона человек. "Серьезное снижение видим в первую неделю января, сейчас подрастаем. Идем 5-6 тысяч в сутки, это выше среднероссийских темпов. Вторым компонентом привиты 54,6% от взрослого населения, у нас низкий процент не явившихся на повторную вакцинацию", - отметила она.Но в то же время вызывает тревогу и беспокойство вакцинация лиц старше 60 лет – поставили прививки только 50,6%, "это, конечно, мало", сказала Гехт. Также среди студентов вузов привиты 74,2% и среднего профобразования - 62,9%, сказала она. В регионе продолжает работу самый большой пункт вакцинации в КРК "Мегаполис", и его работа продлена на месяц, также есть круглосуточные пункты вакцинации, напомнила она.По данным минздрава региона, в области подтверждено 152 439 случаев заболевания COVID-19 (313 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет), также зафиксирован один случай "омикрона".
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку
Челябинские власти рекомендовали перевести 30% сотрудников на удаленку из-за COVID-19
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости.
Власти Челябинской области
рекомендуют работодателям перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников, а, по возможности, и больше, также такой режим необходимо ввести для лиц старше 65 лет в условиях роста заболеваемости COVID-19, сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Вчера мы с Союзом промышленников и предпринимателей региона проговорили о том, что те риски, которые несет собой новый штамм "омикрон" с учетом его контагиозности, это необходимость ужесточения мер профилактики на предприятиях: термометрия, масочный режим. И, соответственно, просьба к работодателям – максимально перевести на дистант лиц старше 65 лет и… вообще 30% сотрудников перевести в дистанционный формат работы. А если есть возможность, и больше", - сказала она журналистам.
По данным Гехт, в регионе привиты 57,9% взрослого населения, это более 1,56 миллиона человек. "Серьезное снижение видим в первую неделю января, сейчас подрастаем. Идем 5-6 тысяч в сутки, это выше среднероссийских темпов. Вторым компонентом привиты 54,6% от взрослого населения, у нас низкий процент не явившихся на повторную вакцинацию", - отметила она.
Но в то же время вызывает тревогу и беспокойство вакцинация лиц старше 60 лет – поставили прививки только 50,6%, "это, конечно, мало", сказала Гехт. Также среди студентов вузов привиты 74,2% и среднего профобразования - 62,9%, сказала она. В регионе продолжает работу самый большой пункт вакцинации в КРК "Мегаполис", и его работа продлена на месяц, также есть круглосуточные пункты вакцинации, напомнила она.
По данным минздрава региона, в области подтверждено 152 439 случаев заболевания COVID-19 (313 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников нет), также зафиксирован один случай "омикрона".