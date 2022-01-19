https://ria.ru/20220119/ubiystvo-1768561387.html

Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год

Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год - РИА Новости, 19.01.2022

Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год

Жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:05

2022-01-19T15:05

2022-01-19T15:15

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 1 января в Вологде местный житель, находившийся в гостях у 34-летней знакомой, после ссоры задушил сначала хозяйку квартиры, а затем ее 3-летнего сына. Через два дня обвиняемый пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу, чтобы занять денег, а после отказа задушил его и ограбил квартиру."Продолжается расследование уголовного дела по факту тройного убийства. Обвинение ... предъявлено 26-летнему мужчине... В ходе следствия обвиняемый признал свою вину", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20210430/ubiystvo-1730750186.html

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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия