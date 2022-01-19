Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/ubiystvo-1768561387.html
Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год
Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год - РИА Новости, 19.01.2022
Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год
Жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:05
2022-01-19T15:15
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 1 января в Вологде местный житель, находившийся в гостях у 34-летней знакомой, после ссоры задушил сначала хозяйку квартиры, а затем ее 3-летнего сына. Через два дня обвиняемый пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу, чтобы занять денег, а после отказа задушил его и ограбил квартиру."Продолжается расследование уголовного дела по факту тройного убийства. Обвинение ... предъявлено 26-летнему мужчине... В ходе следствия обвиняемый признал свою вину", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210430/ubiystvo-1730750186.html
вологда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
15:05 19.01.2022 (обновлено: 15:15 19.01.2022)
 
Вологжанин признался в тройном убийстве, совершенном на Новый год

Житель Вологды признал вину в убийстве пенсионера, женщины и ее сына на Новый год

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Жителю Вологды предъявлено обвинение в убийстве пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка, он признал вину, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 1 января в Вологде местный житель, находившийся в гостях у 34-летней знакомой, после ссоры задушил сначала хозяйку квартиры, а затем ее 3-летнего сына. Через два дня обвиняемый пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу, чтобы занять денег, а после отказа задушил его и ограбил квартиру.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту тройного убийства. Обвинение ... предъявлено 26-летнему мужчине... В ходе следствия обвиняемый признал свою вину", - говорится в релизе.
Женщина в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля 2021, 17:58
Источник рассказал подробности тройного убийства во Владивостоке
 
ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)ЖильеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
Лента новостейМолния
Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию