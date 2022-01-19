Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве водителя в Магнитогорске
Суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве водителя в Магнитогорске
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца жителя Магнитогорска Челябинской области, обвиняемого в убийстве в состоянии алкогольного опьянения незнакомого ему водителя, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, 14 января двое местных жителей остановились на обочине дороги, когда к ним подошел мужчина, который вел себя неадекватно, стукнул по машине, а потом нанес несколько ударов ножом вышедшему из нее водителю. Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено дело об убийстве. Позже полиция сообщила, что по подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан ранее судимый местный житель 2000 года рождения.
"Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 21-летнему местному жителю… С учетом того, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, с места преступления скрылся, не имеет постоянной регистрации на территории РФ и может скрыться от органов следствия, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняет прокуратура.
Надзорное ведомство добавляет, что мужчина совершил тяжкое преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения – он не менее 6 раз ударил ножом незнакомого 35-летнего мужчину.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска.
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