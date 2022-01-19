https://ria.ru/20220119/tsb-1768535475.html

ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков

ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2022

ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков

В Кремле считают, что мегарегулятор и правительство РФ справляются с основополагающей задачей удержания экономической стабильности в России, заявил... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:03

2022-01-19T13:03

2022-01-19T13:04

экономика

дмитрий песков

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

цены

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мегарегулятор и правительство РФ справляются с основополагающей задачей удержания экономической стабильности в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности экономики. С этой задачей и правительство, и наш мегарегуляртор справляются. Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то красные линии в экономике РФ, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции.

https://ria.ru/20220119/gosobligatsii-1768481280.html

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экономика, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), цены, россия