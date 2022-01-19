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ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков
ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2022
ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков
В Кремле считают, что мегарегулятор и правительство РФ справляются с основополагающей задачей удержания экономической стабильности в России, заявил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:03
2022-01-19T13:03
2022-01-19T13:04
экономика
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что мегарегулятор и правительство РФ справляются с основополагающей задачей удержания экономической стабильности в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности экономики. С этой задачей и правительство, и наш мегарегуляртор справляются. Давят внешние факторы, внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым. Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям", - сказал Песков, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то красные линии в экономике РФ, например, какое падение рубля будет неприемлемым для Кремля или какой уровень инфляции.
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экономика, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), цены, россия
13:03 19.01.2022 (обновлено: 13:04 19.01.2022)
ЦБ справляется с удержанием экономической стабильности, заявил Песков
Песков: ЦБ и правительство справляются с удержанием экономической стабильности в России