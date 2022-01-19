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Герой Джареда Лето хочет убивать и пить кровь в фильме "Морбиус"

Герой Джареда Лето хочет убивать и пить кровь в фильме "Морбиус" - РИА Новости, 19.01.2022

Герой Джареда Лето хочет убивать и пить кровь в фильме "Морбиус"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер фильма "Морбиус", снятого по мотивам комиксов Marvel. Главную роль в блокбастере исполнил лауреат... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:56

2022-01-19T02:56

2022-01-19T02:56

культура

джаред лето

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

майкл китон

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МОСКВА, 19 янв. — РИА Новости. На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовали новый трейлер фильма "Морбиус", снятого по мотивам комиксов Marvel. Главную роль в блокбастере исполнил лауреат премии "Оскар" Джаред Лето.В ленте действие разворачивается вокруг доктора Майкла Морбиуса (Лето), который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется в тропики, дает искусать себя сотням летучих мышей и становится вампиром со сверхспособностями.В новом трейлере более подробно рассказывают о том, как Морбиус пытается противостоять сущности, которая хочет пить кровь и убивать. В этом ему помогают друзья. Они пытаются убедить главного героя в том, что он "спасает жизни", а не забирает их. Удастся ли Майклу даже при таких обстоятельствах остаться "человеком", получится узнать 24 марта, когда фильм выйдет в российских кинотеатрах. Вместе с Джаредом Лето в "Морбиусе" также снялись Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Майкл Китон, Тайриз Гибсон и другие.

https://ria.ru/20211226/leto-1765255216.html

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джаред лето, marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, майкл китон