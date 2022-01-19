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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Звезда "Игры в кальмара" сыграл в южнокорейском "Бумажном доме"
Звезда "Игры в кальмара" сыграл в южнокорейском "Бумажном доме" - РИА Новости, 19.01.2022
Звезда "Игры в кальмара" сыграл в южнокорейском "Бумажном доме"
В Сети появился трейлер южнокорейской версии популярного испанского сериала Netflix — "Бумажный дом". Об этом сообщает NME. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:13
2022-01-19T07:13
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер южнокорейской версии популярного испанского сериала Netflix — "Бумажный дом". Об этом сообщает NME.Одну из главных ролей в новом проекте исполнил звезда "Игры в кальмара" Пак Хэ-су. Испанский "Бумажный дом" стартовал в эфире в 2017-м году на канале Antena 3. Вскоре проектом заинтересовался стриминговый гигант Netflix и приобрел права на международный показ сериала. Главные герои "Бумажного дома" — авантюристы, которые используют названия городов как кодовые имена. Их возглавляет таинственный Профессор. В южнокорейской адаптации Пак Хэ-су сыграл вора, именующего себя "Берлин"."Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября. Большинство героев сериала оказались в трудной финансовой ситуации. Чтобы решить свои проблемы, они согласились принять участие в играх на выживание. Пак Хэ-су в шоу воплотил образ игрока под номером 218, Чхо Сан Ву. До смертельного состязания за крупную сумму этот персонаж был руководителем инвестиционной группы в холдинговой компании. Им гордился весь район, в котором он вырос, а еще он был лучшим другом главного героя. Однако Чхо Сан Ву погряз в долгах и ему было стыдно признаться близким, что его карьера загублена. За многомиллионный выигрыш этот парень был готов на все, в том числе и на предательство.Южнокорейский "Бумажный дом" выйдет на Netflix в 2022-м году. Точная дата релиза пока не объявлялась.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
07:13 19.01.2022
 
Звезда "Игры в кальмара" сыграл в южнокорейском "Бумажном доме"

В Сети появился трейлер южнокорейского "Бумажного дома" со звездой "Игры в кальмара"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер южнокорейской версии популярного испанского сериала Netflix — "Бумажный дом". Об этом сообщает NME.
Одну из главных ролей в новом проекте исполнил звезда "Игры в кальмара" Пак Хэ-су.
Испанский "Бумажный дом" стартовал в эфире в 2017-м году на канале Antena 3. Вскоре проектом заинтересовался стриминговый гигант Netflix и приобрел права на международный показ сериала.
Главные герои "Бумажного дома" — авантюристы, которые используют названия городов как кодовые имена. Их возглавляет таинственный Профессор. В южнокорейской адаптации Пак Хэ-су сыграл вора, именующего себя "Берлин".
"Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября. Большинство героев сериала оказались в трудной финансовой ситуации. Чтобы решить свои проблемы, они согласились принять участие в играх на выживание.
Пак Хэ-су в шоу воплотил образ игрока под номером 218, Чхо Сан Ву. До смертельного состязания за крупную сумму этот персонаж был руководителем инвестиционной группы в холдинговой компании. Им гордился весь район, в котором он вырос, а еще он был лучшим другом главного героя. Однако Чхо Сан Ву погряз в долгах и ему было стыдно признаться близким, что его карьера загублена. За многомиллионный выигрыш этот парень был готов на все, в том числе и на предательство.
Южнокорейский "Бумажный дом" выйдет на Netflix в 2022-м году. Точная дата релиза пока не объявлялась.
Кадр из сериала Игра в кальмара
29 декабря 2021, 17:27Культура
Режиссер "Игры в кальмара" ведет переговоры с Netflix о третьем сезоне
 
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