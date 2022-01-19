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Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича

Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича - РИА Новости, 19.01.2022

Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича

В Сети появился трейлер романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:03

2022-01-19T07:03

2022-01-19T07:03

культура

калининград

марина александрова

централ партнершип

клим шипенко

кристина асмус

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".Главная героиня — журналистка Люба (Асмус). У нее хорошая работа и богатый жених. Но все меняется после того, как девушка позвонила с телефона случайного прохожего Сергея (Бикович). Судя по трейлеру, бойфренд Любы приревновал ее к новому знакомому. И теперь она готова выйти замуж за Сергея "назло" теперь уже экс-жениху. "Хочу замуж" — это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями. Действие происходит в живописных местах Калининграда. Идеально подходит для романтического свидания", — рассказывает Милош Бикович.Режиссер — Соня Карпунина. Креативный продюсер – Клим Шипенко ("Вызов"). В фильме также снимались Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг и другие."И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства", — говорит Карпунина.Фильм выйдет в российский прокат 5 марта.

https://ria.ru/20220112/serial-1767507984.html

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калининград, марина александрова, централ партнершип, клим шипенко, кристина асмус, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович