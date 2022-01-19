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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/trailer-1768353656.html
Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича
Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича - РИА Новости, 19.01.2022
Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича
В Сети появился трейлер романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T07:03
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культура
калининград
марина александрова
централ партнершип
клим шипенко
кристина асмус
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".Главная героиня — журналистка Люба (Асмус). У нее хорошая работа и богатый жених. Но все меняется после того, как девушка позвонила с телефона случайного прохожего Сергея (Бикович). Судя по трейлеру, бойфренд Любы приревновал ее к новому знакомому. И теперь она готова выйти замуж за Сергея "назло" теперь уже экс-жениху. "Хочу замуж" — это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями. Действие происходит в живописных местах Калининграда. Идеально подходит для романтического свидания", — рассказывает Милош Бикович.Режиссер — Соня Карпунина. Креативный продюсер – Клим Шипенко ("Вызов"). В фильме также снимались Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг и другие."И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства", — говорит Карпунина.Фильм выйдет в российский прокат 5 марта.
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калининград, марина александрова, централ партнершип, клим шипенко, кристина асмус, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович
07:03 19.01.2022
 
Героиня Асмус назло жениху хочет выйти замуж за персонажа Биковича

В Сети появился трейлер ромкома "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип".
Главная героиня — журналистка Люба (Асмус). У нее хорошая работа и богатый жених. Но все меняется после того, как девушка позвонила с телефона случайного прохожего Сергея (Бикович).
Судя по трейлеру, бойфренд Любы приревновал ее к новому знакомому. И теперь она готова выйти замуж за Сергея "назло" теперь уже экс-жениху.
"Хочу замуж" — это добрая история о любви с тонким юмором, запутанным сюжетом и неоднозначными ситуациями. Действие происходит в живописных местах Калининграда. Идеально подходит для романтического свидания", — рассказывает Милош Бикович.
Режиссер — Соня Карпунина. Креативный продюсер – Клим Шипенко ("Вызов"). В фильме также снимались Сергей Гилев, Марина Александрова, Юлия Ауг и другие.
"И мне всегда очень хотелось сделать такой фильм, чтобы при просмотре зритель так же сопереживал героям и хотел пересмотреть картину еще не раз. Я надеюсь, что наш фильм именно таким и получился. Мы вложили в него душу, стремясь сделать максимально эмоциональное кино про настоящие чувства", — говорит Карпунина.
Фильм выйдет в российский прокат 5 марта.
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КультураКалининградМарина АлександроваЦентрал ПартнершипКлим ШипенкоКристина АсмусНовости культурыКино и сериалыМилош Бикович
 
 
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