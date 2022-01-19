https://ria.ru/20220119/tovarooborot-1768582734.html

Путин заявил о росте товарооборота с Ираном

Путин заявил о росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 19.01.2022

Путин заявил о росте товарооборота с Ираном

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Москве сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:25

2022-01-19T16:25

2022-01-19T16:34

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Москве сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса."Я хочу отметить что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота – свыше 6%. А в прошлом году – 38 с лишним процентов рост", - сказал Путин.Переговоры президентов проходят за овальным столом. В ходе разговора Путин также поблагодарил своего коллегу за визит в Москву. "Хочу поблагодарить вас за то, что вы наши время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220119/otnosheniya-1768393078.html

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в мире, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси, москва