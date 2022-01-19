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Путин заявил о росте товарооборота с Ираном
Путин заявил о росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 19.01.2022
Путин заявил о росте товарооборота с Ираном
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Москве сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:25
2022-01-19T16:34
в мире
иран
владимир путин
россия
ибрахим раиси
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Москве сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса."Я хочу отметить что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота – свыше 6%. А в прошлом году – 38 с лишним процентов рост", - сказал Путин.Переговоры президентов проходят за овальным столом. В ходе разговора Путин также поблагодарил своего коллегу за визит в Москву. "Хочу поблагодарить вас за то, что вы наши время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", - сказал Путин.
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в мире, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси, москва
16:25 19.01.2022 (обновлено: 16:34 19.01.2022)
 
Путин заявил о росте товарооборота с Ираном

Президент Путин заявил о росте товарооборота с Ираном на 38 процентов

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Москве сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса.
"Я хочу отметить что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота – свыше 6%. А в прошлом году – 38 с лишним процентов рост", - сказал Путин.
Переговоры президентов проходят за овальным столом. В ходе разговора Путин также поблагодарил своего коллегу за визит в Москву. "Хочу поблагодарить вас за то, что вы наши время в непростые времена ковидные приехать в Москву. Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить хотя бы такого, но все-таки личного общения", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
03:01
Межгосударственные отношения России и Ирана
 
В миреИранВладимир ПутинРоссияИбрахим РаисиМосква
 
 
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