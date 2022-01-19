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Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник
Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022
Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник
Заместитель главы Минтранса РФ, о задержании которого стало известно в среду, находился в отпуске, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:25
2022-01-19T19:53
россия
происшествия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
политика
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
жкх
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель главы Минтранса РФ, о задержании которого стало известно в среду, находился в отпуске, сообщил РИА Новости информированный источник."Токарев в отпуске", - сказал источник, близкий к замминистра.Как ранее сообщало издание РБК со ссылкой на свои источники, Токарев задержан, а в здании Минтранса РФ проходят обыски.РИА Новости направило запрос в Минтранс.Токарев занимает пост заместителя министра с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал эту позицию с должностью руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "Русгидро" и "Спецтрансстрое".С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.
https://ria.ru/20220119/zaderzhanie-1768567095.html
https://ria.ru/20220119/obyski-1768584573.html
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россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), политика, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), жкх
19:25 19.01.2022 (обновлено: 19:53 19.01.2022)
 
Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник

Источник: замглавы Минтранса Токарев на момент задержания был в отпуске

© Фото : Министерство транспорта РФЗаместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев
Заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Заместитель главы Минтранса РФ Владимир Токарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель главы Минтранса РФ, о задержании которого стало известно в среду, находился в отпуске, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Токарев в отпуске", - сказал источник, близкий к замминистра.
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:23
В Москве задержали главврача больницы при "Матросской тишине"
Как ранее сообщало издание РБК со ссылкой на свои источники, Токарев задержан, а в здании Минтранса РФ проходят обыски.
РИА Новости направило запрос в Минтранс.
Токарев занимает пост заместителя министра с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал эту позицию с должностью руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "Русгидро" и "Спецтрансстрое".
С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:32
В администрации города Артемовский проходят обыски
 
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