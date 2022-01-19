https://ria.ru/20220119/tokarev-1768625616.html

Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник

Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022

Замглавы Минтранса на момент задержания был в отпуске, сообщил источник

Заместитель главы Минтранса РФ, о задержании которого стало известно в среду, находился в отпуске, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:25

2022-01-19T19:25

2022-01-19T19:53

россия

происшествия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

политика

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

жкх

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Заместитель главы Минтранса РФ, о задержании которого стало известно в среду, находился в отпуске, сообщил РИА Новости информированный источник."Токарев в отпуске", - сказал источник, близкий к замминистра.Как ранее сообщало издание РБК со ссылкой на свои источники, Токарев задержан, а в здании Минтранса РФ проходят обыски.РИА Новости направило запрос в Минтранс.Токарев занимает пост заместителя министра с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал эту позицию с должностью руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в Минтранс работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "Русгидро" и "Спецтрансстрое".С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.

https://ria.ru/20220119/zaderzhanie-1768567095.html

https://ria.ru/20220119/obyski-1768584573.html

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россия, происшествия, министерство транспорта рф (минтранс россии), политика, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), жкх