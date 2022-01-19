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СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева
СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева - РИА Новости, 19.01.2022
СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева
Замглавы Министерства транспорта России Владимира Токарева задержали, пишет РБК. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:59
2022-01-19T20:43
происшествия
владимир токарев
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы Министерства транспорта России Владимира Токарева задержали, пишет РБК.Как сообщает газета, это подтвердил источник в одном из железнодорожных операторов. По словам еще одного собеседника издания, в здании Минтранса проходят выемки документов.Как сообщил РИА Новости источник, близкий к замминистра, чиновник находится в отпуске. Агентство направило запрос в Минтранс.Токарев занимает свою должность с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал ее с позицией руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в транспортное ведомство работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.
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происшествия, владимир токарев, россия
18:59 19.01.2022 (обновлено: 20:43 19.01.2022)
 
СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева

РБК: замглавы Минтранса Токарева задержали, в ведомстве проходят выемки документов

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир Токарев
 Владимир Токарев - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РФ
Владимир Токарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы Министерства транспорта России Владимира Токарева задержали, пишет РБК.
Как сообщает газета, это подтвердил источник в одном из железнодорожных операторов. По словам еще одного собеседника издания, в здании Минтранса проходят выемки документов.

"Знаю только, что он написал на увольнение еще до Нового года и в Минтрансе не появлялся", — цитирует статья знакомого Токарева.

Как сообщил РИА Новости источник, близкий к замминистра, чиновник находится в отпуске. Агентство направило запрос в Минтранс.
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Токарев занимает свою должность с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал ее с позицией руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в транспортное ведомство работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".
С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.
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