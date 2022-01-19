https://ria.ru/20220119/tokarev-1768621594.html

СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева

СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева - РИА Новости, 19.01.2022

СМИ сообщили о задержании замминистра транспорта Токарева

Замглавы Министерства транспорта России Владимира Токарева задержали, пишет РБК. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:59

2022-01-19T18:59

2022-01-19T20:43

происшествия

владимир токарев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572213463_0:9:492:286_1920x0_80_0_0_f8a7a52eee5c877c418d7de2fa1b0c26.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замглавы Министерства транспорта России Владимира Токарева задержали, пишет РБК.Как сообщает газета, это подтвердил источник в одном из железнодорожных операторов. По словам еще одного собеседника издания, в здании Минтранса проходят выемки документов.Как сообщил РИА Новости источник, близкий к замминистра, чиновник находится в отпуске. Агентство направило запрос в Минтранс.Токарев занимает свою должность с ноября 2018 года. С мая 2020 по январь 2021 года он совмещал ее с позицией руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. До перехода в транспортное ведомство работал заместителем министра регионального развития, министра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в "РусГидро" и "Спецтрансстрое".С середины декабря прошлого года обязанности главы Росжелдора временно исполняет заместитель руководителя ведомства Александр Иванов.

https://realty.ria.ru/20200416/1570114452.html

https://ria.ru/20211012/rakova-1754175429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимир токарев, россия