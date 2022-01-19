Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220119/testy-1768497446.html
Ракова рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19 в Москве
Ракова рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.01.2022
Ракова рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19 в Москве
Число проходящих экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве увеличилось в два раза с начала года, сообщила журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:14
2022-01-19T10:14
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758441969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4981bb0b419ff4d77e014cad5b65b28c.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число проходящих экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве увеличилось в два раза с начала года, сообщила журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова."Число сдающих экспресс-тест на инфекцию увеличилось в два раза за период с начала года. Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте и в мобильном приложении "Емиас.Иинфо". В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально 2 минуты", - рассказала Ракова.Ракова отметила, что сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина РФ, или же паспорт иностранного гражданина, или вид на жительство - для взрослого, свидетельство о рождении - для ребенка, или номер полиса ОМС, СНИЛС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.Вице-мэр уточнила, что число желающих сдать экспресс-тест на COVID-19 сейчас растет, поэтому рекомендуется заранее заполнить онлайн-заявку, чтобы сэкономить время и не создавать скопления людей в пунктах тестирования.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758441969_348:138:2894:2048_1920x0_80_0_0_dcaa62cbe8313b1abf1efd5f33e6f9bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:14 19.01.2022
 
Ракова рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19 в Москве

Заммэра Ракова: число сдающих экспресс-тесты на COVID-19 в Москве удвоилось с начала года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число проходящих экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве увеличилось в два раза с начала года, сообщила журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Число сдающих экспресс-тест на инфекцию увеличилось в два раза за период с начала года. Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте и в мобильном приложении "Емиас.Иинфо". В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально 2 минуты", - рассказала Ракова.
"После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи. Это поможет сэкономить время как сдающим экспресс-тест, так и администраторам центров проведения экспресс-тестирования", - добавила она.
Ракова отметила, что сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина РФ, или же паспорт иностранного гражданина, или вид на жительство - для взрослого, свидетельство о рождении - для ребенка, или номер полиса ОМС, СНИЛС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Вице-мэр уточнила, что число желающих сдать экспресс-тест на COVID-19 сейчас растет, поэтому рекомендуется заранее заполнить онлайн-заявку, чтобы сэкономить время и не создавать скопления людей в пунктах тестирования.
Медицинские работники в отделении для пациентов с COVID-19 в больнице в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 08:00
Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:30Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на Украине
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
Лента новостейМолния
Байден подумает над идеей не размещать стратегическое вооружение на УкраинеБайден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию