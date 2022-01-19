Ракова рассказала об экспресс-тестировании на COVID-19 в Москве
Заммэра Ракова: число сдающих экспресс-тесты на COVID-19 в Москве удвоилось с начала года
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число проходящих экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве увеличилось в два раза с начала года, сообщила журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
"Число сдающих экспресс-тест на инфекцию увеличилось в два раза за период с начала года. Всего в Москве уже почти полмиллиона человек прошли быструю диагностику на ковид. В ноябре прошлого года мы создали возможность заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест на сайте и в мобильном приложении "Емиас.Иинфо". В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально 2 минуты", - рассказала Ракова.
"После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи. Это поможет сэкономить время как сдающим экспресс-тест, так и администраторам центров проведения экспресс-тестирования", - добавила она.
Ракова отметила, что сделать такой экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина РФ, или же паспорт иностранного гражданина, или вид на жительство - для взрослого, свидетельство о рождении - для ребенка, или номер полиса ОМС, СНИЛС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.
Вице-мэр уточнила, что число желающих сдать экспресс-тест на COVID-19 сейчас растет, поэтому рекомендуется заранее заполнить онлайн-заявку, чтобы сэкономить время и не создавать скопления людей в пунктах тестирования.