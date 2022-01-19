11:15 19.01.2022 (обновлено: 11:26 19.01.2022)
МГЕР попросила обеспечить несовершеннолетних студентов ПЦР-тестами
МГЕР попросила обеспечить несовершеннолетних студентов бесплатными тестами для QR-кодов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" просит министерство образования РФ и губернаторов регионов обеспечить несовершеннолетних студентов бесплатными ПЦР-тестами для получения QR-кодов, отмечаются проблемы с их допуском в университеты из-за отсутствия прививки, заявил и.о. председателя Координационного Совета "Молодой Гвардии" Антон Демидов.
"Силами наших активистов был проведен всероссийский мониторинг допуска несовершеннолетних студентов в высшие учебные заведения страны. Из 258 учебных заведений в 17 вузах 11 регионов нами были выявлены проблемные ситуации, связанные с недопуском несовершеннолетних студентов к очному образованию. Мы просим министерство образования РФ и губернаторов ряда регионов разобраться в этой ситуации. В частности, мы предлагаем обеспечить несовершеннолетних студентов, которые не имеют возможности вакцинироваться, бесплатными ПЦР-тестами", - отметил Демидов.
Так, в ходе мониторинга проблемные ситуации были выявлены в Челябинской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Амурской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Забайкальском крае.
Кроме того, "Молодая Гвардия Единой России" запускает федеральную горячую линию, на которую могут обратиться студенты, сообщить об ущемлении их прав и поделиться информацией о том, как организован процесс допуска в высшие учебные заведения в связи с введением системы QR-кодов.
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