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МГЕР попросила обеспечить несовершеннолетних студентов ПЦР-тестами

МГЕР попросила обеспечить несовершеннолетних студентов ПЦР-тестами - РИА Новости, 19.01.2022

МГЕР попросила обеспечить несовершеннолетних студентов ПЦР-тестами

"Молодая Гвардия Единой России" просит министерство образования РФ и губернаторов регионов обеспечить несовершеннолетних студентов бесплатными ПЦР-тестами для... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:15

2022-01-19T11:15

2022-01-19T11:26

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" просит министерство образования РФ и губернаторов регионов обеспечить несовершеннолетних студентов бесплатными ПЦР-тестами для получения QR-кодов, отмечаются проблемы с их допуском в университеты из-за отсутствия прививки, заявил и.о. председателя Координационного Совета "Молодой Гвардии" Антон Демидов."Силами наших активистов был проведен всероссийский мониторинг допуска несовершеннолетних студентов в высшие учебные заведения страны. Из 258 учебных заведений в 17 вузах 11 регионов нами были выявлены проблемные ситуации, связанные с недопуском несовершеннолетних студентов к очному образованию. Мы просим министерство образования РФ и губернаторов ряда регионов разобраться в этой ситуации. В частности, мы предлагаем обеспечить несовершеннолетних студентов, которые не имеют возможности вакцинироваться, бесплатными ПЦР-тестами", - отметил Демидов.Так, в ходе мониторинга проблемные ситуации были выявлены в Челябинской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Амурской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Забайкальском крае.Кроме того, "Молодая Гвардия Единой России" запускает федеральную горячую линию, на которую могут обратиться студенты, сообщить об ущемлении их прав и поделиться информацией о том, как организован процесс допуска в высшие учебные заведения в связи с введением системы QR-кодов.

https://ria.ru/20211111/privivka-1758521011.html

https://ria.ru/20211126/vaktsina-1760762065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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