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Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли - РИА Новости, 19.01.2022
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Бывший стилист экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:48
2022-01-19T16:48
2022-01-19T16:48
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Бывший стилист экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник.По данным осведомленного источника, Телли умер в госпитале в городе Уайт-Плейнс американского штата Нью-Йорк. Причина его смерти на данный момент неизвестна."Его работа и карьера говорят сами за себя..., а также его работа в качестве консультанта, в том числе стилиста для семьи Обама в течение некоторого времени в период президентства Барака", - говорится в сообщении издания."Икона стиля" Телли известен работой в качестве креативного директора и редактора журнала Vogue. Он также был ведущим реалити-шоу "Топ-модель по-американски", пишет TMZ.
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в мире, сша, нью-йорк (город), vogue, новости культуры, культура
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Бывший редактор Vogue Андре Леон Телли умер в возрасте 73 лет