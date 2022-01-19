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Эксперт прокомментировал повышение архивных тарифов сотовых операторов
Эксперт прокомментировал повышение архивных тарифов сотовых операторов - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт прокомментировал повышение архивных тарифов сотовых операторов
Рост стоимости архивных тарифов сотовых операторов совокупно для рынка связи в РФ составит не более 3%, при этом условия тарифов для абонентов становятся лучше, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:00
2022-01-19T18:14
технологии
мтс
мегафон
билайн
эльдар муртазин
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рост стоимости архивных тарифов сотовых операторов совокупно для рынка связи в РФ составит не более 3%, при этом условия тарифов для абонентов становятся лучше, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.В среду газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке связи сообщила, что "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и Tele2 повышают стоимость архивных тарифов мобильной связи. По данным издания, "Вымпелком" поднимет цены на 10%, "Мегафон" планирует повышение цен с февраля, затем повысит стоимость и Tele2. МТС в начале января уже уведомил абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.Он отметил, что речи о сговоре операторов не идет, компании живут в конкурентной среде, их тарифы меняются по разному. По мнению эксперта, цены на связь в России должны вырасти."Пользователям это не угрожает, но подчеркну еще раз - цены должны расти, связь в России неприлично дешевая, это не дает возможности развивать рынок и инвестировать в тот же 5G, например. ... Поэтому, я думаю, что связь будет дорожать, но не очень быстро", - добавил Муртазин и отметил, что при небольшой стоимости услуг у государства много требований к операторам в социальной сфере."Тарифы на услуги сотовой связи не подлежат государственному регулированию. Однако рынок связи является социально значимым. ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.В ведомстве напомнили, что так произошло с оператором Tele2, когда в январе 2021 года он повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13% для более чем 12 миллионов своих абонентов, обосновывая повышение ростом своих затрат. Поступило большое количество обращений абонентов. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство.ОператорыВ пресс-службе "Билайна" агентству подтвердили, что рассматривают возможность изменения цен на часть архивных тарифов, при этом абоненты будут заранее предупреждены, а также смогут выбрать дополнительные бонусы либо сменить тарифный план.В компании МТС отметили, что абоненты были предупреждены об изменениях и могли выбрать - остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку."Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211230/telekom-1766207581.html
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технологии, мтс, мегафон, билайн, эльдар муртазин, россия
18:00 19.01.2022 (обновлено: 18:14 19.01.2022)
 
Эксперт прокомментировал повышение архивных тарифов сотовых операторов

Эксперт Муртазин: повышение архивных тарифов сотовых операторов составит не более 3%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Рост стоимости архивных тарифов сотовых операторов совокупно для рынка связи в РФ составит не более 3%, при этом условия тарифов для абонентов становятся лучше, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review Эльдар Муртазин.
В среду газета "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке связи сообщила, что "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и Tele2 повышают стоимость архивных тарифов мобильной связи. По данным издания, "Вымпелком" поднимет цены на 10%, "Мегафон" планирует повышение цен с февраля, затем повысит стоимость и Tele2. МТС в начале января уже уведомил абонентов об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.
"Если взять старые тарифные планы, это 20% от базы примерно, и взять это повышение цен, то совокупно для рынка повышение цен не будет больше 3%. Более того, меняются условия тарифов, они становятся лучше для абонентов", - сказал Муртазин.
Он отметил, что речи о сговоре операторов не идет, компании живут в конкурентной среде, их тарифы меняются по разному. По мнению эксперта, цены на связь в России должны вырасти.
"Пользователям это не угрожает, но подчеркну еще раз - цены должны расти, связь в России неприлично дешевая, это не дает возможности развивать рынок и инвестировать в тот же 5G, например. ... Поэтому, я думаю, что связь будет дорожать, но не очень быстро", - добавил Муртазин и отметил, что при небольшой стоимости услуг у государства много требований к операторам в социальной сфере.
"Тарифы на услуги сотовой связи не подлежат государственному регулированию. Однако рынок связи является социально значимым. ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
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В ведомстве напомнили, что так произошло с оператором Tele2, когда в январе 2021 года он повысил стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13% для более чем 12 миллионов своих абонентов, обосновывая повышение ростом своих затрат. Поступило большое количество обращений абонентов. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и 13 сентября 2021 года признала ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство.

Операторы

В пресс-службе "Билайна" агентству подтвердили, что рассматривают возможность изменения цен на часть архивных тарифов, при этом абоненты будут заранее предупреждены, а также смогут выбрать дополнительные бонусы либо сменить тарифный план.
В компании МТС отметили, что абоненты были предупреждены об изменениях и могли выбрать - остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку.
"Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований", - добавили в пресс-службе.
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