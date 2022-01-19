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"Ъ": "Билайн", "МегаФон" и Tele2 намерены повысить архивные тарифы
"Ъ": "Билайн", "МегаФон" и Tele2 намерены повысить архивные тарифы - РИА Новости, 19.01.2022
"Ъ": "Билайн", "МегаФон" и Tele2 намерены повысить архивные тарифы
Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на три источника на рынке связи. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:01
2022-01-19T15:40
экономика
технологии
мтс
мегафон
билайн
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на три источника на рынке связи."Вымпелком" (бренд "Билайн". — Прим. ред.) в ближайшее время поднимет на десять процентов цены на архивные тарифные планы. &lt;...&gt; С февраля планирует повышение цен "МегаФон", затем — Tele2. МТС в начале января уже уведомили абонентов об увеличении тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг", — говорится в публикации.В пресс-службе "Вымпелкома" газете подтвердили, что такой вопрос действительно рассматривается. При этом там пообещали, что абонентов предупредят заранее и у них будет возможность выбрать дополнительные бонусы или сменить тарифный план.В "МегаФоне" и Tele2 от комментариев отказались, а в МТС отметили, что также давали абонентам выбирать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой. Подорожание в компании объяснили ростом стоимости содержания и строительства сетей, а также дополнительными расходами, которых требуют исполнение "закона Яровой" по хранению данных и другие предписания регулятора.Ранее СМИ уже писали о том, что в новом году сотовая связь может подорожать на восемь-десять процентов. По словам экспертов, это вынужденная мера, вызванная ростом расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.
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экономика, технологии, мтс, мегафон, билайн
11:01 19.01.2022 (обновлено: 15:40 19.01.2022)
 
"Ъ": "Билайн", "МегаФон" и Tele2 намерены повысить архивные тарифы

"Ъ": "Билайн", "МегаФон" и Tele2 намерены повысить архивные тарифы на десять процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Операторы сотовой связи планируют повысить стоимость архивных тарифов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на три источника на рынке связи.
"Вымпелком" (бренд "Билайн". — Прим. ред.) в ближайшее время поднимет на десять процентов цены на архивные тарифные планы. <...> С февраля планирует повышение цен "МегаФон", затем — Tele2. МТС в начале января уже уведомили абонентов об увеличении тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг", — говорится в публикации.
В пресс-службе "Вымпелкома" газете подтвердили, что такой вопрос действительно рассматривается. При этом там пообещали, что абонентов предупредят заранее и у них будет возможность выбрать дополнительные бонусы или сменить тарифный план.
В "МегаФоне" и Tele2 от комментариев отказались, а в МТС отметили, что также давали абонентам выбирать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой. Подорожание в компании объяснили ростом стоимости содержания и строительства сетей, а также дополнительными расходами, которых требуют исполнение "закона Яровой" по хранению данных и другие предписания регулятора.
Ранее СМИ уже писали о том, что в новом году сотовая связь может подорожать на восемь-десять процентов. По словам экспертов, это вынужденная мера, вызванная ростом расходов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов.
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