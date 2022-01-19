https://ria.ru/20220119/tailand-1768522430.html
Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд
Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд - РИА Новости, 19.01.2022
Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд
Российские туристы, запланировавшие отдых в Таиланде, и турагенты сообщают о трудностях с получением электронного разрешения на въезд Thai Pass, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:05
2022-01-19T17:05
2022-01-19T17:05
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские туристы, запланировавшие отдых в Таиланде, и турагенты сообщают о трудностях с получением электронного разрешения на въезд Thai Pass, сообщает TourDom."В прошлый понедельник я оформила туристам запрос на сайте. Внесла по списку все необходимые данные и документы, заранее оплатила ПЦР-тесты. На сайте написано, что сроки рассмотрения – три-семь дней, – поясняет директор турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. – В понедельник уже прошла неделя. И каждый раз, когда я запрашиваю на сайте информацию, он мне выдает, что заявка все еще находится на рассмотрении".По ее словам, от службы поддержки ответа никакого не приходит, а коллеги сталкиваются с такой же проблемой.Как отмечает руководитель ITM Group Константин Мальков, туристы массово столкнулись с задержками в выдаче Thai Pass в новогодние каникулы. Это было связано с высокой загрузкой консульского отдела. Разрешения выходили за 24–48 часов до вылета. Однако сейчас, по его словам, массовых проблем нет. "Туристы получают Thai Pass в основном в течение семи рабочих дней, как и заявлено в правилах. Некоторым QR-коды приходят уже через 15 минут после подачи заявления", – комментирует эксперт.Руководитель тайской принимающей компании "Илвес Тур" Виктор Кривенцов отметил, что иногда случаются задержки выдачи. "Было и так, что наши клиенты не получали Thai Pass – всегда, когда они предпочитали заниматься этим вопросом самостоятельно. Причины отказов самые разные: поздняя подача документов, неполный их комплект и несоответствие или нечитаемость сканов и фотографий", – поясняет эксперт.Также он отмечает, что тайские власти сейчас с большим пристрастием проверяют подлинность предоставляемых россиянами документов после нескольких случаев их подделки. "Контроль ужесточен. Соответствующие инструкции в отношении именно россиян МИД Таиланда официально направил как своим дипмиссиям, так и российским дипломатам в королевстве. Сейчас документы действительно проверяют вручную", – утверждает он.По информации Туристического управления Таиланда (ТАТ), срок рассмотрения заявок на получение въездных документов в регистрационной системе Thailand Pass составляет до семи рабочих дней. В ведомстве советуют отправлять их со всеми требуемыми документами как минимум за неделю до предполагаемого вылета, а также внимательно проверять вносимые данные и убедиться, что форматы загружаемых документов соответствуют установленным требованиям."Просим обратить ваше внимание на то, что статус заявок можно отследить, заполнив специальную форму или направив запрос на Phuket.thailandpass@gmail.com", – прокомментировали в ТАТ.Эксперты рекомендуют подавать заявки на Thai Pass не позднее чем за две недели до вылета. Если разрешение не пришло за семь дней, лучше повторить попытку.
https://ria.ru/20220118/tailand-1768312356.html
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Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд
Российские туристы и эксперты рынка сообщают о проблемах с получением Thai Pass
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Российские туристы, запланировавшие отдых в Таиланде, и турагенты сообщают о трудностях с получением электронного разрешения на въезд Thai Pass, сообщает
TourDom.
"В прошлый понедельник я оформила туристам запрос на сайте. Внесла по списку все необходимые данные и документы, заранее оплатила ПЦР-тесты. На сайте написано, что сроки рассмотрения – три-семь дней, – поясняет директор турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. – В понедельник уже прошла неделя. И каждый раз, когда я запрашиваю на сайте информацию, он мне выдает, что заявка все еще находится на рассмотрении".
По ее словам, от службы поддержки ответа никакого не приходит, а коллеги сталкиваются с такой же проблемой.
Как отмечает руководитель ITM Group Константин Мальков, туристы массово столкнулись с задержками в выдаче Thai Pass в новогодние каникулы. Это было связано с высокой загрузкой консульского отдела. Разрешения выходили за 24–48 часов до вылета. Однако сейчас, по его словам, массовых проблем нет. "Туристы получают Thai Pass в основном в течение семи рабочих дней, как и заявлено в правилах. Некоторым QR-коды приходят уже через 15 минут после подачи заявления", – комментирует эксперт.
Руководитель тайской принимающей компании "Илвес Тур" Виктор Кривенцов отметил, что иногда случаются задержки выдачи. "Было и так, что наши клиенты не получали Thai Pass – всегда, когда они предпочитали заниматься этим вопросом самостоятельно. Причины отказов самые разные: поздняя подача документов, неполный их комплект и несоответствие или нечитаемость сканов и фотографий", – поясняет эксперт.
Также он отмечает, что тайские власти сейчас с большим пристрастием проверяют подлинность предоставляемых россиянами документов после нескольких случаев их подделки. "Контроль ужесточен. Соответствующие инструкции в отношении именно россиян МИД Таиланда официально направил как своим дипмиссиям, так и российским дипломатам в королевстве. Сейчас документы действительно проверяют вручную", – утверждает он.
По информации Туристического управления Таиланда (ТАТ), срок рассмотрения заявок на получение въездных документов в регистрационной системе Thailand Pass составляет до семи рабочих дней. В ведомстве советуют отправлять их со всеми требуемыми документами как минимум за неделю до предполагаемого вылета, а также внимательно проверять вносимые данные и убедиться, что форматы загружаемых документов соответствуют установленным требованиям.
"Просим обратить ваше внимание на то, что статус заявок можно отследить, заполнив специальную форму или направив запрос на Phuket.thailandpass@gmail.com
", – прокомментировали в ТАТ.
Эксперты рекомендуют подавать заявки на Thai Pass не позднее чем за две недели до вылета. Если разрешение не пришло за семь дней, лучше повторить попытку.