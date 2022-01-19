https://ria.ru/20220119/tailand-1768522430.html

Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд

Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд - РИА Новости, 19.01.2022

Туристы и эксперты жалуются на трудности с поездками в Таиланд

Российские туристы, запланировавшие отдых в Таиланде, и турагенты сообщают о трудностях с получением электронного разрешения на въезд Thai Pass, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:05

2022-01-19T17:05

2022-01-19T17:05

туризм

таиланд

новости - туризм

туристы

мид таиланда

туризм

куда поехать

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568431427_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_5d9f0a74d441a4e9d8331921f99d0376.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские туристы, запланировавшие отдых в Таиланде, и турагенты сообщают о трудностях с получением электронного разрешения на въезд Thai Pass, сообщает TourDom."В прошлый понедельник я оформила туристам запрос на сайте. Внесла по списку все необходимые данные и документы, заранее оплатила ПЦР-тесты. На сайте написано, что сроки рассмотрения – три-семь дней, – поясняет директор турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн. – В понедельник уже прошла неделя. И каждый раз, когда я запрашиваю на сайте информацию, он мне выдает, что заявка все еще находится на рассмотрении".По ее словам, от службы поддержки ответа никакого не приходит, а коллеги сталкиваются с такой же проблемой.Как отмечает руководитель ITM Group Константин Мальков, туристы массово столкнулись с задержками в выдаче Thai Pass в новогодние каникулы. Это было связано с высокой загрузкой консульского отдела. Разрешения выходили за 24–48 часов до вылета. Однако сейчас, по его словам, массовых проблем нет. "Туристы получают Thai Pass в основном в течение семи рабочих дней, как и заявлено в правилах. Некоторым QR-коды приходят уже через 15 минут после подачи заявления", – комментирует эксперт.Руководитель тайской принимающей компании "Илвес Тур" Виктор Кривенцов отметил, что иногда случаются задержки выдачи. "Было и так, что наши клиенты не получали Thai Pass – всегда, когда они предпочитали заниматься этим вопросом самостоятельно. Причины отказов самые разные: поздняя подача документов, неполный их комплект и несоответствие или нечитаемость сканов и фотографий", – поясняет эксперт.Также он отмечает, что тайские власти сейчас с большим пристрастием проверяют подлинность предоставляемых россиянами документов после нескольких случаев их подделки. "Контроль ужесточен. Соответствующие инструкции в отношении именно россиян МИД Таиланда официально направил как своим дипмиссиям, так и российским дипломатам в королевстве. Сейчас документы действительно проверяют вручную", – утверждает он.По информации Туристического управления Таиланда (ТАТ), срок рассмотрения заявок на получение въездных документов в регистрационной системе Thailand Pass составляет до семи рабочих дней. В ведомстве советуют отправлять их со всеми требуемыми документами как минимум за неделю до предполагаемого вылета, а также внимательно проверять вносимые данные и убедиться, что форматы загружаемых документов соответствуют установленным требованиям."Просим обратить ваше внимание на то, что статус заявок можно отследить, заполнив специальную форму или направив запрос на Phuket.thailandpass@gmail.com", – прокомментировали в ТАТ.Эксперты рекомендуют подавать заявки на Thai Pass не позднее чем за две недели до вылета. Если разрешение не пришло за семь дней, лучше повторить попытку.

https://ria.ru/20220118/tailand-1768312356.html

https://ria.ru/20220112/tailand-1767510368.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, новости - туризм, туристы, мид таиланда, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь