https://ria.ru/20220119/sud-1768543501.html

Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим

Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим - РИА Новости, 19.01.2022

Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим

Генеральная прокуратура просит признать движение "Колумбайн" террористическим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:47

2022-01-19T13:47

2022-01-19T15:45

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит признать движение "Колумбайн" террористическим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда."Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля", — сказали в суде, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Служба выявила в интернете множество крупных "колумбайновских" сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.Эти сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.

https://ria.ru/20210618/stervyatniki-1737419132.html

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генеральная прокуратура рф, россия, происшествия