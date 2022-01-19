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Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим
Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим - РИА Новости, 19.01.2022
Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим
Генеральная прокуратура просит признать движение "Колумбайн" террористическим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:47
2022-01-19T15:45
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит признать движение "Колумбайн" террористическим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда."Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля", — сказали в суде, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Служба выявила в интернете множество крупных "колумбайновских" сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.Эти сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.
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генеральная прокуратура рф, россия, происшествия
13:47 19.01.2022 (обновлено: 15:45 19.01.2022)
 
Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим

Генпрокуратура попросила признать движение "Колумбайн" террористическим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура просит признать движение "Колумбайн" террористическим, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.
"Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля", — сказали в суде, уточнив, что заседание пройдет в закрытом режиме.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Служба выявила в интернете множество крупных "колумбайновских" сообществ численностью около 50 тысяч пользователей.
Эти сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.
Девон Эриксон, обвиняемый в стрельбе в школе STEM в Колорадо, выходит с заседания суда. 8 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня 2021, 08:00
Убийцы нового типа: на Россию напустили "стервятников"
 
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