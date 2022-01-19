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Суд в Москве заочно арестовал братьев, угнавших самолет в 2001 году
Суд в Москве заочно арестовал братьев, угнавших самолет в 2001 году - РИА Новости, 19.01.2022
Суд в Москве заочно арестовал братьев, угнавших самолет в 2001 году
Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал братьев Арсаевых, угнавший российский самолет в 2001 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.01.2022
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал братьев Арсаевых, угнавший российский самолет в 2001 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирисхана и Дениса Арсаевых. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "угон воздушного судна, совершенный группой лиц по предварительному сговору", она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.Ту-154 "Внуковских авиалиний" был захвачен тремя чеченскими террористами 15 марта 2001 года во время перелета из Москвы в Стамбул. Самолет сел в Медине (Саудовская Аравия), где был взят штурмом подразделениями спецназа. При штурме погибли бортпроводница Юлия Фомина, один пассажир и старший из террористов Сульян Арсаев.Двое других захватчиков были арестованы саудовскими правоохранителями, однако местные власти отказались выдать их российской стороне. Позднее террористы получили небольшие сроки: Дени Магомерзаеву дали 6 лет тюрьмы, Ирисхану Арсаеву – 4 года, с тем пор Россия добивается их экстрадиции. Оба осужденных являются сыновьями Сульяна Арсаева, Дени (Денис) носил фамилию матери.
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стамбул, медина, москва, ту-154
11:36 19.01.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал братьев, угнавших самолет в 2001 году

Дорогомиловский суд заочно арестовал братьев, угнавших российский самолет в 2001 году

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал братьев Арсаевых, угнавший российский самолет в 2001 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирисхана и Дениса Арсаевых. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Павел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.08.2019
14 августа 2019, 10:31
Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "угон воздушного судна, совершенный группой лиц по предварительному сговору", она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Ту-154 "Внуковских авиалиний" был захвачен тремя чеченскими террористами 15 марта 2001 года во время перелета из Москвы в Стамбул. Самолет сел в Медине (Саудовская Аравия), где был взят штурмом подразделениями спецназа. При штурме погибли бортпроводница Юлия Фомина, один пассажир и старший из террористов Сульян Арсаев.
Двое других захватчиков были арестованы саудовскими правоохранителями, однако местные власти отказались выдать их российской стороне. Позднее террористы получили небольшие сроки: Дени Магомерзаеву дали 6 лет тюрьмы, Ирисхану Арсаеву – 4 года, с тем пор Россия добивается их экстрадиции. Оба осужденных являются сыновьями Сульяна Арсаева, Дени (Денис) носил фамилию матери.
 
СтамбулМединаМоскваТу-154
 
 
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