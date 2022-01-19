https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html

Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей

Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей - РИА Новости, 19.01.2022

Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей

В Тверской области субсидией на улучшение жилищных условий с 2016 года по 2021 год воспользовались 873 молодые семьи - все они приобрели жилье на территории... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:13

2022-01-19T18:13

2022-01-19T18:13

тверская область

тверская область

игорь руденя

жилье

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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. В Тверской области субсидией на улучшение жилищных условий с 2016 года по 2021 год воспользовались 873 молодые семьи - все они приобрели жилье на территории Тверской области, в семьях родились 52 ребёнка, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых многодетные."Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно", – сказал журналистам глава региона Игорь Руденя,Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211217/rudenya-1764279700.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя, жилье