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Тверская область
https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html
Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей
Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей - РИА Новости, 19.01.2022
Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей
В Тверской области субсидией на улучшение жилищных условий с 2016 года по 2021 год воспользовались 873 молодые семьи - все они приобрели жилье на территории... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:13
2022-01-19T18:13
тверская область
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. В Тверской области субсидией на улучшение жилищных условий с 2016 года по 2021 год воспользовались 873 молодые семьи - все они приобрели жилье на территории Тверской области, в семьях родились 52 ребёнка, сообщает пресс-служба регионального правительства.В этом году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых многодетные."Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно", – сказал журналистам глава региона Игорь Руденя,Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, жилье
18:13 19.01.2022
 

Субсидии на жилье за пять лет получили более 870 молодых тверских семей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании
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ТВЕРЬ, 19 янв - РИА Новости. В Тверской области субсидией на улучшение жилищных условий с 2016 года по 2021 год воспользовались 873 молодые семьи - все они приобрели жилье на территории Тверской области, в семьях родились 52 ребёнка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых многодетные.
"Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно", – сказал журналистам глава региона Игорь Руденя,
Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома, отметили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время подхода к прессе по итогам обсуждения проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 годы - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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