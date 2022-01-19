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Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор
Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор - РИА Новости, 19.01.2022
Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор
Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:29
2022-01-19T17:24
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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор города Ксавье Бономм.Ранее СМИ сообщили, что один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы."Мы вели операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе (район Ниццы - ред.). Целью операции было задержание подозреваемых по этому делу, однако операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался", - цитирует прокурора газета Nice Matin.Отмечается, что полицейский был взят под стражу. У скончавшегося при себе не было обнаружено оружия.В рамках операции были задержаны несколько человек.
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ницца, франция, в мире
15:29 19.01.2022 (обновлено: 17:24 19.01.2022)
 
Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор

Прокурор Ниццы заявил, что огонь в центре города открыл полицейский во время операции

© AFP 2022 / Valery HacheСотрудники французской полиции на месте стрельбы в Ницце. 19 января 2022
Сотрудники французской полиции на месте стрельбы в Ницце. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
Сотрудники французской полиции на месте стрельбы в Ницце. 19 января 2022
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор города Ксавье Бономм.
Ранее СМИ сообщили, что один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы.
"Мы вели операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе (район Ниццы - ред.). Целью операции было задержание подозреваемых по этому делу, однако операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался", - цитирует прокурора газета Nice Matin.
Отмечается, что полицейский был взят под стражу. У скончавшегося при себе не было обнаружено оружия.
В рамках операции были задержаны несколько человек.
Сотрудница французской полиции на месте стрельбы в Ницце. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
15:07
В центре Ниццы произошла стрельба, один человек погиб
 
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