https://ria.ru/20220119/strelba-1768568833.html

Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор

Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор - РИА Новости, 19.01.2022

Стрельба в Ницце произошла во время спецоперации, сообщил прокурор

Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:29

2022-01-19T15:29

2022-01-19T17:24

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ПАРИЖ, 19 янв - РИА Новости. Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор города Ксавье Бономм.Ранее СМИ сообщили, что один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы."Мы вели операцию по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе (район Ниццы - ред.). Целью операции было задержание подозреваемых по этому делу, однако операция прошла плохо. Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался", - цитирует прокурора газета Nice Matin.Отмечается, что полицейский был взят под стражу. У скончавшегося при себе не было обнаружено оружия.В рамках операции были задержаны несколько человек.

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