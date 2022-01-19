https://ria.ru/20220119/strelba-1768484253.html

Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом

Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом - РИА Новости, 19.01.2022

Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом

Прокуратура в городе Якутске опротестовала приговор мужчине, стрелявшего в прохожих с балкона, он оплатит штраф в полмиллиона рублей, ранее обвиняемому были... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:42

2022-01-19T08:42

2022-01-19T08:42

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Прокуратура в городе Якутске опротестовала приговор мужчине, стрелявшего в прохожих с балкона, он оплатит штраф в полмиллиона рублей, ранее обвиняемому были назначены обязательные работы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что, согласно материалам уголовного дела, пьяный мужчина в июне 2021 года стрелял из винтовки в прохожих с балкона на 8-м этаже, чем сильно напугал двоих людей. Следователи возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и с применением оружия"."Вместе с тем по результатам рассмотрения уголовного дела суд осудил мужчину по статье 116 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 300 часов. Государственный обвинитель не согласился с данным приговором и обжаловал…, отметив о наличии <…> состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ. Верховный суд республики поддержал доводы прокурора… Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей", - информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734831062.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск