Глава Минвостока отверг идею "кочующей" столицы Дальнего Востока
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: идея "кочующей" столицы — не здравая
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о возможности переноса столицы Дальнего Востока в будущем, отметил, что идея "кочующей" столицы — не здравая.
"Идея "кочующей" столицы — не здравая", — сказал Чекунков в интервью РИА Новости.
Глава Минвостокразвития также отметил, что столица Дальнего Востока — определение юридическое.
"В жизни каждый из дальневосточных городов обладает уникальным характером, что ярко показывает наша работа по реновации. Петропавловск-Камчатский может считаться столицей вулканов. Магадан — столица золотодобычи. Свободный — столица газохимии. Большой Камень — столица кораблестроения. У каждого города свои сильные стороны и горизонты для развития", — сказал Чекунков.
Глава Минвостока отметил, что задача министерства — раскрыть потенциал, решить проблемы, сделать города более комфортабельными для проживания людей.
"Бывает, что города открывают новые грани. Например, Якутск стал столицей IT-индустрии. 85% экспорта IT-услуг Дальневосточного федерального округа приходится на Якутию, республика в числе лидеров по этому показателю среди других регионов страны. Еще несколько лет назад в это трудно было поверить", — рассказал министр.