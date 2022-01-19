https://ria.ru/20220119/stolitsa-1768479385.html

Глава Минвостока отверг идею "кочующей" столицы Дальнего Востока

Глава Минвостока отверг идею "кочующей" столицы Дальнего Востока - РИА Новости, 19.01.2022

Глава Минвостока отверг идею "кочующей" столицы Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о возможности переноса столицы Дальнего Востока в будущем, отметил, что идея "кочующей" столицы — не здравая. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T06:39

2022-01-19T06:39

2022-01-19T06:39

общество

якутск

магадан

москва

курильские острова

дальний восток

алексей чекунков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, говоря о возможности переноса столицы Дальнего Востока в будущем, отметил, что идея "кочующей" столицы — не здравая.Глава Минвостокразвития также отметил, что столица Дальнего Востока — определение юридическое."В жизни каждый из дальневосточных городов обладает уникальным характером, что ярко показывает наша работа по реновации. Петропавловск-Камчатский может считаться столицей вулканов. Магадан — столица золотодобычи. Свободный — столица газохимии. Большой Камень — столица кораблестроения. У каждого города свои сильные стороны и горизонты для развития", — сказал Чекунков.Глава Минвостока отметил, что задача министерства — раскрыть потенциал, решить проблемы, сделать города более комфортабельными для проживания людей."Бывает, что города открывают новые грани. Например, Якутск стал столицей IT-индустрии. 85% экспорта IT-услуг Дальневосточного федерального округа приходится на Якутию, республика в числе лидеров по этому показателю среди других регионов страны. Еще несколько лет назад в это трудно было поверить", — рассказал министр.

https://ria.ru/20220119/kurily-1768478458.html

якутск

магадан

москва

курильские острова

дальний восток

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общество, якутск, магадан, москва, курильские острова, дальний восток, алексей чекунков