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В Белоруссии назвали заявления США о российской "агрессии" набором фантазий
В Белоруссии назвали заявления США о российской "агрессии" набором фантазий - РИА Новости, 19.01.2022
В Белоруссии назвали заявления США о российской "агрессии" набором фантазий
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что прозвучавшие со стороны неназванного представителя госдепа США опасения о возможных угрозе... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:16
2022-01-19T16:16
2022-01-19T16:32
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что прозвучавшие со стороны неназванного представителя госдепа США опасения о возможных угрозе с территории республики для Украины и размещении ядерных сил РФ являются набором фантазий и страшилок.Ранее неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга заявил журналистам, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. Он также сказал, что Россия под предлогом совместных учений якобы может "отправить силы в Белоруссию для потенциальной атаки Украины с севера"."Мы ознакомились с этим странным брифингом. Удивительный набор фантазий и страшилок. Притом сделано совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.По его словам, "американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство". "Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", - отметил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
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в мире, сша, мид белоруссии, украина, белоруссия, россия
16:16 19.01.2022 (обновлено: 16:32 19.01.2022)
В Белоруссии назвали заявления США о российской "агрессии" набором фантазий
МИД Белоруссии назвал заявления США о "вторжении" России на Украину набором страшилок