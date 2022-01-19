14:15 19.01.2022 (обновлено: 14:23 19.01.2022)
США готовы работать с Россией по стратегической стабильности, заявил Рябков
Рябков: США выразили готовность работать с Россией по стратегической стабильности
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США на переговорах с Россией по гарантиям безопасности выразили готовность на двусторонней основе работать с Москвой по стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, практическое продвижение в интересующих Москву областях Вашингтон обусловил строгим следованием принципам взаимности, обязательному участию союзников и партнеров США в решении вопросов, затрагивающих их интересы, а также принятием российской стороной мер по так называемой деэскалации - отводу сил и средств в неопределенное пространство на неопределенное расстояние в пределах территории РФ.
"Вместе с тем на прошлой неделе с американской стороны была выражена готовность к дальнейшей работе по проблематике стратегической стабильности на двусторонней основе, в том числе в интересах согласования новой договоренности или договоренностей на замену ДСНВ", - сказал Рябков на площадке клуба "Валдай".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.