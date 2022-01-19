https://ria.ru/20220119/ssha-1768538184.html

"Америку больше не сотрясают скандалы": чем запомнится первый год Байдена

"Америку больше не сотрясают скандалы": чем запомнится первый год Байдена - РИА Новости, 19.01.2022

"Америку больше не сотрясают скандалы": чем запомнится первый год Байдена

Первый год 79-летнего демократа Джо Байдена на посту президента США выдался непростым - внешнеполитические вызовы, наряду с проблемами в экономике и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:14

2022-01-19T13:14

2022-01-19T13:14

в мире

сша

оон

талибан

афганистан

джо байден

джордж буш (младший)

дональд трамп

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Первый год 79-летнего демократа Джо Байдена на посту президента США выдался непростым - внешнеполитические вызовы, наряду с проблемами в экономике и катастрофической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, стали причиной рекордного падения его рейтингов.При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что за год Байдену удалось сделать главное - стабилизировать политическую ситуацию внутри страны, и уже это можно считать успехом: больше Америку не сотрясают скандалы, как при его предшественнике Дональде Трампе.Взлеты и паденияПроблемы у нового президента начались еще до инаугурации 20 января 2021 года. Накануне дня, когда Конгресс должен был утвердить итоги выборов. Сторонники проигравшего Дональда Трампа, который никак не хотел признавать поражение, взяли здание Капитолия штурмом, чтобы помешать утверждению Байдена. Толпа ворвалась в здание, устроив погром внутри, погибли несколько человек. По данным Минюста США, по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им. При этом полиция до сих разыскивает оставшихся участников штурма, а комитет Конгресса продолжает расследование случившегося. Потрясенные американцы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. IT-гиганты в одночасье закрыли ему доступ к его же аккаунтам в соцсетях и вообще запретили ими пользоваться, несмотря на возражения, что это противоречит принципу свободы слова.Катастрофой для Байдена обернулся и вывод войск из Афганистана. После 20 лет пребывания в стране и триллиона долларов, потраченных на военную операцию, быстрое продвижение "Талибана"* застало коалиционные войска врасплох. В итоге США пришлось бросить в Афганистане вооружения, технику и даже своих союзников-афганцев, которые хотели получить убежище в США, потому что опасались мести талибов. Мрачным символом ухода США из Афганистана стали облетевшие весь мир кадры, на которых афганцы цепляются за шасси взлетающих военно-транспортных самолетов США и срываются вниз. Но Байден, несмотря на обрушившийся на него вал критики, назвал вывод войск "невероятно успешной миссией".Головной боли добавила президенту США ситуация внутри страны. В октябре прошлого года инфляция в Америке побила рекорд за последние 30 лет. На фоне рекордного роста цен на топливо Байден "распечатал" стратегические запасы нефти, объявив о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва. В итоге его рейтинг к концу ноября упал до 40%, что не помешало ему заявить о намерении идти на второй срок в 2024 году. Зато в ноябре он смог, несмотря на сопротивление республиканцев, провести через конгресс и подписать законопроект, который предусматривает вложения в размере более 1 триллиона долларов в развитие инфраструктуры.Хотя не все законодательные инициативы Байдена заканчиваются успехом. Так, одна из ключевых инициатив президента о пакете инвестиций в социальную сферу и экологию объемом в 1,75 триллиона долларов в конце декабря лишилась поддержки в сенате и не из-за сопротивления республиканцев, а отказа сенатора-демократа Джо Манчина поддержать проект. Манчин, которого долго уговаривал лично Байден, дал понять, что обеспокоен раздуванием бюджетного дефицита и инфляционными последствиями.Байден столкнулся с серьезным сопротивлением по новому избирательному закону, который рассматривает сенат. Документ призван пресечь ужесточение электоральных процедур на уровне штатов. В частности, им предусматривается возможность голосования по почте, что поддерживает президент, называя подобный способ волеизъявления безопасным. Голосование по законопроекту пока затягивается.На этом фоне рейтинги президента продолжают снижаться. По данным Quinnipiac University, популярность Байдена за два месяца снизилась до 33%. Большинство опрошенных недовольны тем, как глава государства решает экономические вопросы, не одобряют его внешнюю политику и борьбу с пандемией коронавируса. Как отмечают аналитики, падение популярности Байдена за первые три квартала после его инаугурации стало самым сильным среди американских президентов с послевоенного времени.Америку больше не сотрясают скандалыПреувеличивать значение падения рейтингов президента не стоит, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, это довольно обычное явление, которое происходит спустя некоторое время после выборов."Что касается ожиданий американцев. В отношении каждого президента можно сказать, что не все обещания выполняются. Но другое дело, что Байден вполне себе уверенно и спокойно руководит страной. Не сотрясают Америку те скандалы, которые были в период президентства Дональда Трампа, я имею в виду прежде всего внутриполитические скандалы", - сказал РИА Новости Тимофеев.По его словам, в администрации Байдена сейчас нет проблем с исполнением решений президента, в то время как при его предшественнике в прессе регулярно появлялись сообщения со ссылкой на источники, что многие решения Трампа саботируются его администрацией и "глубинное государство" против него. "Байден руководит страной в гораздо более спокойной обстановке, его приход к власти стабилизировал ситуацию", - пояснил эксперт.При этом ранее телеканал СNN со ссылкой на источники утверждал, что вице-президент Камала Харрис жалуется на то, что ее ограничивают в полномочиях и дают заведомо проигрышные поручения, которые не соответствуют ее компетенциям и не позволяют заявить о себе как о претенденте на президентское кресло в будущем. Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между президентом и Харрис. По словам Тимофеева, даже такие утечки СМИ не сравнимы со скандалами, которые были при прошлом президенте."Байден - опытный политик, Харрис - относительно молодой, у них могут быть определенные методические расхождения, могут быть даже расхождения по существенным вопросам, но это пока не превращается в какой-то существенный политический кризис. Нет явной войны между президентом и вице-президентом, пока этот тандем вполне себе работает", - считает Тимофеев.Вместе с тем он обратил внимание, что в США по-прежнему сохраняется много проблем, связанных с пандемией, актуальны вызовы в экономике и внешней политике, хотя президенту есть и чем похвастаться."Байден сумел, пусть и не без проблем, но все-таки прекратить американское участие в афганской войне. До него ни Трамп, ни Барака Обама, ни тем более Джордж Буш-младший на это не решались. Да, мы все помним, как проходило завершение операции, американцы понесли определенные репутационные потери, но факт остается фактом - война для американцев в том виде, в каком она была, закончена. Это, конечно, он может записать себе в актив", - пояснил эксперт."Я думаю, что первый год можно назвать вполне успешным. Ему удалось выполнить задачи по стабилизации внутренней политики прежде всего, и это его главный успех", - заключил он.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768474904.html

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

https://ria.ru/20220106/ssha-1766654176.html

https://ria.ru/20220116/administratsiya-1768051865.html

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, джо байден, джордж буш (младший), дональд трамп, капитолий