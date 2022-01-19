10:24 19.01.2022 (обновлено: 10:37 19.01.2022)
США пытаются "сохранить лицо" угрожающими заявлениями, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: США пытаются "сохранить лицо" угрожающими заявлениями
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США публично не отказываются от диалога с Россией по гарантиям безопасности, но угрожающими заявлениями пытаются "сохранить лицо", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, ничего нового в заявлениях американских представителей по гарантиям безопасности нет. Как добавила Захарова, представители США пытались озвучить свою позицию, объяснить ее, так как не могли позволить себе быть в очередной раз застигнутыми врасплох собственной общественностью, которая задавала вопросы им конкретные.
"Поэтому они из себя это выражали на публику. Но ведь заметьте, они ни разу не сказали "нет". Они не сказали, что они отказываются от диалога и так далее. Здесь была попытка объяснить собственной аудитории, сохранить лицо", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.