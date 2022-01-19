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Чекунков рассказал, когда могут принять закон о спецрежиме на Курилах

Чекунков рассказал, когда могут принять закон о спецрежиме на Курилах - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков рассказал, когда могут принять закон о спецрежиме на Курилах

Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах могут принять в весеннюю сессию, новый режим заработает сразу, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:07

2022-01-19T03:07

2022-01-19T03:07

экономика

москва

владимир путин

курильские острова

алексей чекунков

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах могут принять в весеннюю сессию, новый режим заработает сразу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостока Алексей Чекунков.Как отметил министр, резиденты нового преференциального режима будут на 20 лет освобождены от налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налога. "На территории Курильских островов будет введена свободная таможенная зона. При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных", — рассказал министр.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20220117/kurily-1768156535.html

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экономика, москва, владимир путин, курильские острова, алексей чекунков, россия