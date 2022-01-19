Чекунков рассказал, когда могут принять закон о спецрежиме на Курилах
Министр Чекунков: закон о спецрежиме на Курилах могут принять в весеннюю сессию ГД
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах могут принять в весеннюю сессию, новый режим заработает сразу, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостока Алексей Чекунков.
"Законопроект планируется рассмотреть (в Госдуме — ред.) в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса", — сказал Чекунков.
Как отметил министр, резиденты нового преференциального режима будут на 20 лет освобождены от налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налога. "На территории Курильских островов будет введена свободная таможенная зона. При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных", — рассказал министр.
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.