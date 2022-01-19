https://ria.ru/20220119/sotsialnye-1768542117.html

Более 13 млн социальных услуг оказали жителям Подмосковья в 2021 году

Более 13 млн социальных услуг оказали жителям Подмосковья в 2021 году - РИА Новости, 19.01.2022

Более 13 млн социальных услуг оказали жителям Подмосковья в 2021 году

За прошлый год жители Московской области воспользовались социальными услугами более 13 миллионов раз, говорится в сообщении министерства социального развития... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:06

2022-01-19T14:06

2022-01-19T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За прошлый год жители Московской области воспользовались социальными услугами более 13 миллионов раз, говорится в сообщении министерства социального развития региона."За прошлый год сотрудниками социальных служб области было оказано более 13 миллионов социальных услуг. ...Наиболее популярные среди населения услуги – доставка продуктов или лекарств на дом, сопровождение в медицинские учреждения, уход на дому", - приводят слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной в пресс-службе министерства.В Подмосковье социальные услуги получают более 60 тысяч жителей. Помощь оказывают 3,5 тысячи соцработников, добавили в сообщении."Более того, благодаря социальному сертификату, житель может самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг",– сказала Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220118/rabota-1768409012.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), жкх