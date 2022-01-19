https://ria.ru/20220119/soglasheniya-1768631738.html

Киев не собирается выполнять условия Минских соглашений, считает эксперт

Киев не собирается выполнять условия Минских соглашений, считает эксперт - РИА Новости, 19.01.2022

Киев не собирается выполнять условия Минских соглашений, считает эксперт

Ситуация в вопросе выполнения минского комплекса мер зашла в тупик, Киев не собирается выполнять эти условия, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:22

2022-01-19T20:22

2022-01-19T20:22

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация в вопросе выполнения минского комплекса мер зашла в тупик, Киев не собирается выполнять эти условия, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, комментируя итоги переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.Ранее Блинкен заявил, что США в ближайшие недели поставят Украине дополнительную "помощь" в сфере безопасности. В свою очередь глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе. Стороны обсудили "нормандский формат", Блинкен донес до Кулебы, что США поддерживают усилия по возобновлению его работы."США уже дали обязательство России не размещать ракеты на Украине - это первый момент. Но второй момент состоит в том, что Киев не желает выполнять минские соглашения, и Россия предпринимает усилия, убеждая Германию, Францию, США надавить на Киев, чтобы были выполнены минские соглашения", - сказал эксперт.По его мнению, ситуация с их выполнением зашла в тупик. "В этом вопросе, я думаю, все зашли в тупик. Судя по тому, как реагирует на все это киевская власть, они не собираются выполнять минские соглашения, расценивая выполнение условий этих соглашений как сдачу Донбасса", - подчеркнул Гарбузов.Он отметил, что накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с Блинкеном в Женеве сложно судить, к чему они приведут. "Удастся ли Лаврову убедить Блинкена в своей правоте, и удастся ли Киеву убедить западные страны в своей озабоченности - это большой вопрос. Потому что Запад вроде бы кивает в сторону Киева, вместе с тем они говорят, что они поддерживают минские соглашения, а все остается в той же точке, ничего не меняется", - добавил эксперт.По его словам, в вопросе военной помощи США Украине изменений ожидать не стоит: США не откажутся от поставок вооружений. "Я думаю, что здесь они не пойдут на уступки, помощь военную они будут продолжать оказывать. Обязательство не размещать ракеты на территории Украины - это та уступка, которую они уже сделали России. В отношении вообще прекращения военной помощи - вряд ли это может быть. Тем более что США и Украина уже связаны определенными обязательствами в этом плане", - пояснил эксперт.В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США прекратить поставки вооружений на Украину.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220119/panika-1768563677.html

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https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

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