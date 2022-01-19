https://ria.ru/20220119/soglashenie-1768528569.html

В Турции предложили временное соглашение для России и Украины

В Турции предложили временное соглашение для России и Украины - РИА Новости, 19.01.2022

В Турции предложили временное соглашение для России и Украины

Москве и Киеву необходимо временное соглашение до окончательного урегулирования кризиса, при этом Анкара не исключает будущие трения между Россией и Западом... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:30

2022-01-19T12:30

2022-01-19T12:30

в мире

украина

турция

ибрагим калын

ситуация в днр и лнр

россия

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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Москве и Киеву необходимо временное соглашение до окончательного урегулирования кризиса, при этом Анкара не исключает будущие трения между Россией и Западом даже при наличии разрешения нынешней ситуации, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины."Даже если нынешний кризис будет разрешен, в будущем будут новые трения, движения на местах, перемещения или различные оценки угроз, пусть и не в форме традиционных боевых действий. Диалог между Россией и западным альянсом только начался, хотя это должно было быть сделано раньше", - приводит слова Калына агентство "Анадолу".По его словам, Москве и Киеву необходимо временное соглашение до окончательного урегулирования кризиса. "Я думаю, что важно попытаться найти некий modus vivendi (временное или предварительное международное соглашение, заключаемое в расчете на его окончательное урегулирование в последующем – ред.) и делать это разумно, терпеливо", - отметил представитель турецкого лидера.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Кремле заявляли, что информация о якобы поставках на Украину различного вооружения, в том числе ПЗРК, находится в русле обеспокоенностей России в связи с "освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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в мире, украина, турция, ибрагим калын, ситуация в днр и лнр, россия