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Туризм
https://ria.ru/20220119/sochi-1768529404.html
В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом
В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом - РИА Новости, 19.01.2022
В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом
Идея создания археологического парка в районе центральных улиц Сочи может быть реализована в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:30
2022-01-19T13:30
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Идея создания археологического парка в районе центральных улиц Сочи может быть реализована в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.Вопрос создания парка обсуждался властями на встрече градостроительного совета с местным отделением всероссийской общественной организации "Русское географическое общество"."С этого места начинается градостроительная история Сочи. Совместно с сочинским отделением Союза архитекторов России мы готовим конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, который планируем объявить уже в ближайшее время", — приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семена Вялкина.Сообщается, что возможность создания парка рассматривается в пределах улиц центрального района курорта: Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. По мнению властей, именно на этих территориях сохранились исторические культурные памятники, такие как крепостная стена форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела.
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краснодарский край, сочи, русское географическое общество, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:30 19.01.2022
 
В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом

Археологический парк под открытым небом будет создан на территории Сочи

© РИА Новости / Илья ПиталевСобор Михаила Архангела в Сочи
Собор Михаила Архангела в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Идея создания археологического парка в районе центральных улиц Сочи может быть реализована в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.
Вопрос создания парка обсуждался властями на встрече градостроительного совета с местным отделением всероссийской общественной организации "Русское географическое общество".
"С этого места начинается градостроительная история Сочи. Совместно с сочинским отделением Союза архитекторов России мы готовим конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, который планируем объявить уже в ближайшее время", — приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семена Вялкина.
Сообщается, что возможность создания парка рассматривается в пределах улиц центрального района курорта: Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. По мнению властей, именно на этих территориях сохранились исторические культурные памятники, такие как крепостная стена форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела.
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