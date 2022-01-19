https://ria.ru/20220119/sochi-1768529404.html

В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом

В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом - РИА Новости, 19.01.2022

В Сочи будет создан археологический парк под открытым небом

Идея создания археологического парка в районе центральных улиц Сочи может быть реализована в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:30

2022-01-19T13:30

2022-01-19T13:30

туризм

краснодарский край

сочи

русское географическое общество

новости - туризм

туристы

туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221010_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_17ec50991fe055b041d2193bc8d1a053.jpg

СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Идея создания археологического парка в районе центральных улиц Сочи может быть реализована в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации в среду.Вопрос создания парка обсуждался властями на встрече градостроительного совета с местным отделением всероссийской общественной организации "Русское географическое общество"."С этого места начинается градостроительная история Сочи. Совместно с сочинским отделением Союза архитекторов России мы готовим конкурс на лучший проект благоустройства этой территории, который планируем объявить уже в ближайшее время", — приводятся в релизе слова директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семена Вялкина.Сообщается, что возможность создания парка рассматривается в пределах улиц центрального района курорта: Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. По мнению властей, именно на этих территориях сохранились исторические культурные памятники, такие как крепостная стена форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела.

https://ria.ru/20220117/sochi-1768180472.html

краснодарский край

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, русское географическое общество, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь