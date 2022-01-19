https://ria.ru/20220119/sochi-1768510517.html

В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море

В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море - РИА Новости, 19.01.2022

В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море

Сочинские пляжи контролировались мониторинговыми группами всю ночь на Крещение, кроме этого, в прибрежных зонах установлены предупредительные таблички о запрете РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:23

2022-01-19T11:23

2022-01-19T15:12

туризм

краснодарский край

сочи

новости - туризм

туристы

туризм

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768563134_0:216:3042:1927_1920x0_80_0_0_58985134181aebbb65f983e6c27b699c.jpg

СОЧИ, 19 янв — РИА Новости. Сочинские пляжи контролировались мониторинговыми группами всю ночь на Крещение, кроме этого, в прибрежных зонах установлены предупредительные таблички о запрете купания в море, сообщает пресс-служба местной администрации.Ранее мэрия предупреждала горожан и туристов, что из-за пятибалльного шторма купания в крещенские дни будут отменены."Волнение моря достигает пяти баллов. Пляжные территории в целях безопасности закрыты для Крещенских купаний. Мониторинговые группы ходили всю ночь (со вторника на среду — Прим. ред.), на пляжах также установлены предупредительные таблички", — сказала собеседница агентства.Власти города призвали горожан и туристов соблюдать меры безопасности. В настоящее время на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.

https://ria.ru/20220117/izrail-1768267747.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море