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В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море
В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море - РИА Новости, 19.01.2022
В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море
Сочинские пляжи контролировались мониторинговыми группами всю ночь на Крещение, кроме этого, в прибрежных зонах установлены предупредительные таблички о запрете РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:23
2022-01-19T11:23
2022-01-19T15:12
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СОЧИ, 19 янв — РИА Новости. Сочинские пляжи контролировались мониторинговыми группами всю ночь на Крещение, кроме этого, в прибрежных зонах установлены предупредительные таблички о запрете купания в море, сообщает пресс-служба местной администрации.Ранее мэрия предупреждала горожан и туристов, что из-за пятибалльного шторма купания в крещенские дни будут отменены."Волнение моря достигает пяти баллов. Пляжные территории в целях безопасности закрыты для Крещенских купаний. Мониторинговые группы ходили всю ночь (со вторника на среду — Прим. ред.), на пляжах также установлены предупредительные таблички", — сказала собеседница агентства.Власти города призвали горожан и туристов соблюдать меры безопасности. В настоящее время на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море
11:23 19.01.2022 (обновлено: 15:12 19.01.2022)
В Сочи туристам и жителям всю ночь не позволяли окунуться в море
Власти: пляжи в Сочи всю ночь контролировались мониторинговыми группами
СОЧИ, 19 янв — РИА Новости. Сочинские пляжи контролировались мониторинговыми группами всю ночь на Крещение, кроме этого, в прибрежных зонах установлены предупредительные таблички о запрете купания в море, сообщает пресс-служба местной администрации.
Ранее мэрия предупреждала горожан и туристов, что из-за пятибалльного шторма купания в крещенские дни будут отменены.
"Волнение моря достигает пяти баллов. Пляжные территории в целях безопасности закрыты для Крещенских купаний. Мониторинговые группы ходили всю ночь (со вторника на среду — Прим. ред.), на пляжах также установлены предупредительные таблички", — сказала собеседница агентства.
Власти города призвали горожан и туристов соблюдать меры безопасности. В настоящее время на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение.