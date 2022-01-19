https://ria.ru/20220119/sobol-1768595232.html
Решение о замене условного наказания на реальное для Соболь вступило в силу
Решение о замене условного наказания на реальное для Соболь вступило в силу - РИА Новости, 19.01.2022
Решение о замене условного наказания на реальное для Соболь вступило в силу
Мосгорсуд признал законным решение о замене условных исправительных работ годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Любови Соболь, сообщил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:09
2022-01-19T17:09
2022-01-19T17:10
происшествия
стамбул
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о замене условных исправительных работ годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Любови Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Мосгорсуд отказал в нашей жалобе, и теперь решение в ступило в силу", - сказал Воронин.Представление о замене условного наказания реальным было подано уголовно-исполнительной инспекцией. В обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует. Симоновский суд Москвы в начале декабря заменил условное наказание на реальное.В апреле прошлого года мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августе она улетела в Стамбул. Как отмечали опрошенные агентством юристы, покинуть Россию Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.Еще до приговора о незаконном проникновении в жилище Соболь была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы. По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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происшествия, стамбул, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь, россия
17:09 19.01.2022 (обновлено: 17:10 19.01.2022)
Решение о замене условного наказания на реальное для Соболь вступило в силу
Решение об изменении условного наказания на реальное для .Любови Соболь вступило в силу
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным решение о замене условных исправительных работ годом реальных экс-юристу "Фонда борьбы с коррупцией
"* (ФБК*) Любови Соболь
, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Мосгорсуд отказал в нашей жалобе, и теперь решение в ступило в силу", - сказал Воронин.
Представление о замене условного наказания реальным было подано уголовно-исполнительной инспекцией. В обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует. Симоновский суд Москвы
в начале декабря заменил условное наказание на реальное.
В апреле прошлого года мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.
Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.
По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августе она улетела в Стамбул
. Как отмечали опрошенные агентством юристы, покинуть Россию
Соболь имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.
Еще до приговора о незаконном проникновении в жилище Соболь была осуждена по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы. По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент