https://ria.ru/20220119/smert-1768572802.html

Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"

Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени" - РИА Новости, 19.01.2022

Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"

Американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся по роли Уины в фильме "Машина времени", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает интернет-портал Deadline со... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:45

2022-01-19T15:45

2022-01-19T15:45

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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся по роли Уины в фильме "Машина времени", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.По сообщению портала, актриса умерла во сне по естественным причинам.Помимо роли в "Машине времени" успех актрисе принесло участие в таких картинах, как "Там, где ребята", ”Платиновый колледж", "Мистер Счастливчик", "Четыре всадника Апокалипсиса" и "Свет на площади". Мимье завершила актерскую карьеру в 1992 году после роли в сериале "Леди Босс".Актриса была трижды номинирована на премию “Золотой глобус”, успела сыграть 50 ролей в кино и на телевидении.

https://ria.ru/20220118/akter-1768430553.html

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