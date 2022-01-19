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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/smert-1768572802.html
Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"
Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени" - РИА Новости, 19.01.2022
Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"
Американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся по роли Уины в фильме "Машина времени", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает интернет-портал Deadline со... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:45
2022-01-19T15:45
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся по роли Уины в фильме "Машина времени", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.По сообщению портала, актриса умерла во сне по естественным причинам.Помимо роли в "Машине времени" успех актрисе принесло участие в таких картинах, как "Там, где ребята", ”Платиновый колледж", "Мистер Счастливчик", "Четыре всадника Апокалипсиса" и "Свет на площади". Мимье завершила актерскую карьеру в 1992 году после роли в сериале "Леди Босс".Актриса была трижды номинирована на премию “Золотой глобус”, успела сыграть 50 ролей в кино и на телевидении.
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в мире, новости культуры
15:45 19.01.2022
 
Умерла актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени"

Актриса Иветт Мимье, известная по фильму "Машина времени", умерла в 80 лет

© AP PhotoАктриса Иветт Мимье
Актриса Иветт Мимье - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© AP Photo
Актриса Иветт Мимье
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Американская актриса Иветт Мимье, запомнившаяся по роли Уины в фильме "Машина времени", скончалась в возрасте 80 лет, сообщает интернет-портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.
По сообщению портала, актриса умерла во сне по естественным причинам.
Помимо роли в "Машине времени" успех актрисе принесло участие в таких картинах, как "Там, где ребята", ”Платиновый колледж", "Мистер Счастливчик", "Четыре всадника Апокалипсиса" и "Свет на площади". Мимье завершила актерскую карьеру в 1992 году после роли в сериале "Леди Босс".
Актриса была трижды номинирована на премию “Золотой глобус”, успела сыграть 50 ролей в кино и на телевидении.
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