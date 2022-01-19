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Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы на Кипр
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы на Кипр - РИА Новости, 19.01.2022
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы на Кипр
Вынужденную посадку совершил самолёт рейса Москва – Пафос на территории сочинского аэродрома из-за смерти пассажира, сообщает оператор кубанских аэропортов... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:59
2022-01-19T16:23
происшествия
сочи
москва
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Вынужденную посадку совершил самолёт рейса Москва – Пафос на территории сочинского аэродрома из-за смерти пассажира, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" в среду."Сегодня в 11 часов 17 минут в аэропорт Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково)-Пафос. В полете пассажиру - мужчине 1954 г. стало плохо, и он скончался", - сообщается в релизе.После инцидента в аэропорт вызвали бригаду врачей, которые констатировали биологическую смерть мужчины. Сейчас пассажиры рейса находятся в зоне ожидания вылета. Рейс задерживается до 15.00. Как рассказали в пресс-службе оператора кубанских аэропортов, тело умершего мужчины передано в сочинский морг. Посадка пассажиров на борт закончится в 16.00, после чего самолёт отправится в Пафос.
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происшествия, сочи, москва, победа (авиакомпания), россия, новости - туризм, туристы, туризм
13:59 19.01.2022 (обновлено: 16:23 19.01.2022)
 
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Москвы на Кипр

Самолет, летевший из Москвы в Пафос, вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажира

© Фото : ООО "Авиакомпания Победа", Группа "Аэрофлот"Самолет авиакомпании "Победа" в медицинской маске
Самолет авиакомпании Победа в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : ООО "Авиакомпания Победа", Группа "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Победа" в медицинской маске
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Вынужденную посадку совершил самолёт рейса МоскваПафос на территории сочинского аэродрома из-за смерти пассажира, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" в среду.
"Сегодня в 11 часов 17 минут в аэропорт Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково)-Пафос. В полете пассажиру - мужчине 1954 г. стало плохо, и он скончался", - сообщается в релизе.
После инцидента в аэропорт вызвали бригаду врачей, которые констатировали биологическую смерть мужчины. Сейчас пассажиры рейса находятся в зоне ожидания вылета. Рейс задерживается до 15.00. Как рассказали в пресс-службе оператора кубанских аэропортов, тело умершего мужчины передано в сочинский морг. Посадка пассажиров на борт закончится в 16.00, после чего самолёт отправится в Пафос.
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ПроисшествияСочиМоскваПобеда (авиакомпания)РоссияНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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