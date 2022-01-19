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Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении - РИА Новости, 19.01.2022
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении
Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:50
2022-01-19T21:50
2022-01-19T21:50
кения
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слоны
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek.По данным издания, близнецы составляют всего 1% от общего числа новорожденных слонов.Он также рассказал, что за свою карьеру уже видел близнецов-слонят, но каждый раз их ждал несчастливый исход.Дуглас-Гамильтон заявил, что на данный момент близнецы выглядят нормально, несмотря на то, что весят немного меньше положенного. Исследователи будут следить за здоровьем и развитием близнецов во время ежедневных осмотров.
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кения, в мире, слоны
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении
Newsweek: редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике на севере Кении
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении
впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek
.
По данным издания, близнецы составляют всего 1% от общего числа новорожденных слонов.
"Близнецы слонов - очень редкое явление. На самом деле они редко живут как близнецы, потому что обычно умирает один или несколько (детенышей). Для матери большой стресс, когда приходится кормить двух слонят",- заявил изданию основатель организации Save the Elephants Иэн Дуглас-Гамильтон.
Он также рассказал, что за свою карьеру уже видел близнецов-слонят, но каждый раз их ждал несчастливый исход.
Дуглас-Гамильтон заявил, что на данный момент близнецы выглядят нормально, несмотря на то, что весят немного меньше положенного. Исследователи будут следить за здоровьем и развитием близнецов во время ежедневных осмотров.