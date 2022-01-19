Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/slony-1768641515.html
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении - РИА Новости, 19.01.2022
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении
Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:50
2022-01-19T21:50
кения
в мире
слоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599409831_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4d4f9c028921a5d83f68326d49496ef0.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek.По данным издания, близнецы составляют всего 1% от общего числа новорожденных слонов.Он также рассказал, что за свою карьеру уже видел близнецов-слонят, но каждый раз их ждал несчастливый исход.Дуглас-Гамильтон заявил, что на данный момент близнецы выглядят нормально, несмотря на то, что весят немного меньше положенного. Исследователи будут следить за здоровьем и развитием близнецов во время ежедневных осмотров.
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599409831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f56761d1b620c8a57fb81611a27244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кения, в мире, слоны
21:50 19.01.2022
 
Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении

Newsweek: редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике на севере Кении

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкCлоны в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Cлоны в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Cлоны в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek.
По данным издания, близнецы составляют всего 1% от общего числа новорожденных слонов.
"Близнецы слонов - очень редкое явление. На самом деле они редко живут как близнецы, потому что обычно умирает один или несколько (детенышей). Для матери большой стресс, когда приходится кормить двух слонят",- заявил изданию основатель организации Save the Elephants Иэн Дуглас-Гамильтон.
Он также рассказал, что за свою карьеру уже видел близнецов-слонят, но каждый раз их ждал несчастливый исход.
Дуглас-Гамильтон заявил, что на данный момент близнецы выглядят нормально, несмотря на то, что весят немного меньше положенного. Исследователи будут следить за здоровьем и развитием близнецов во время ежедневных осмотров.
 
КенияВ миреслоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларов
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
Лента новостейМолния
Байден рассказал о военной помощи Украине на 600 миллионов долларовФинляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение