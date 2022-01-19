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Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении

Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении - РИА Новости, 19.01.2022

Редкие близнецы африканских слонов родились в заповеднике Кении

Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:50

2022-01-19T21:50

2022-01-19T21:50

кения

в мире

слоны

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Очень редкие близнецы африканских слонов появились на свет в заповеднике на севере Кении впервые с 2006 года, сообщает издание Newsweek.По данным издания, близнецы составляют всего 1% от общего числа новорожденных слонов.Он также рассказал, что за свою карьеру уже видел близнецов-слонят, но каждый раз их ждал несчастливый исход.Дуглас-Гамильтон заявил, что на данный момент близнецы выглядят нормально, несмотря на то, что весят немного меньше положенного. Исследователи будут следить за здоровьем и развитием близнецов во время ежедневных осмотров.

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2022

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кения, в мире, слоны