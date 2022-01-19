https://ria.ru/20220119/skoraya-1768566071.html

В Москве готовы увеличить число операторов скорой вдвое из-за "омикрона"

В Москве готовы увеличить число операторов скорой вдвое из-за "омикрона" - РИА Новости, 19.01.2022

В Москве готовы увеличить число операторов скорой вдвое из-за "омикрона"

Власти Москвы готовы в случае необходимости увеличить число операторов скорой помощи в два раза в связи с возросшей нагрузкой из-за штамма коронавируса... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:18

2022-01-19T15:18

2022-01-19T15:19

распространение коронавируса

общество

москва

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Москвы готовы в случае необходимости увеличить число операторов скорой помощи в два раза в связи с возросшей нагрузкой из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщил мэр города Сергей Собянин."В связи с распространением штамма "омикрон" нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на колл-центры, справочно-медицинскую систему "122", скорую помощь и поликлиники. В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено еще до двух раз", - сказал Собянин журналистам.По его словам, это делается, чтобы скорая помощь могла быстро реагировать на звонки. Количество операторов колл-центра "122" увеличено вдвое, на следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли вовремя дозвониться и получить нужную информацию, либо медицинскую помощь. Было увеличено и число оперативных бригад скорой помощи.Как добавил главный врач станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Николай Плавунов, специалисты "скорой" за время пандемии адаптировались к любым ситуациям. Было отмечено, что в понедельник прирост вызовов составил 30%, но специалисты были к этому готовы и дополнительно развернули 40 рабочих мест врачей-диспетчеров и консультантов. За период пандемии дополнительно ввели 40 бригад скорой помощи."Я хочу поблагодарить всех работников скорой помощи: операторов, диспетчеров, врачей, которые ежедневно обслуживают тысячи вызовов. Более тысячи бригад работают в скорой помощи, они оказывают огромную помощь, особенно в периоды всплесков заболевания, которые мы видим. Надеюсь, что они достойно обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью", - подчеркнул Собянин.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768470903.html

https://ria.ru/20220112/ogranicheniya-1767575763.html

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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса