https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html

В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры

В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 19.01.2022

В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры

Следственные органы в Копейске проводят проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщило управление СК РФ по Челябинской области. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:05

2022-01-19T11:05

2022-01-19T11:05

происшествия

челябинская область

копейск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Следственные органы в Копейске проводят проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщило управление СК РФ по Челябинской области."В среду на уроке физической культуры в одной из школ города Копейска скончался 16-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет определена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20211226/tyubing-1765572174.html

челябинская область

копейск

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происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф), россия