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В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры
В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 19.01.2022
В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры
Следственные органы в Копейске проводят проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщило управление СК РФ по Челябинской области. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:05
2022-01-19T11:05
происшествия
челябинская область
копейск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Следственные органы в Копейске проводят проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщило управление СК РФ по Челябинской области."В среду на уроке физической культуры в одной из школ города Копейска скончался 16-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет определена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.
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происшествия, челябинская область, копейск, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:05 19.01.2022
 
В Челябинской области школьник умер на уроке физкультуры

СК начал проверку после смерти школьника на уроке физкультуры в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Следственные органы в Копейске проводят проверку по факту смерти 16-летнего школьника на уроке физкультуры, сообщило управление СК РФ по Челябинской области.
"В среду на уроке физической культуры в одной из школ города Копейска скончался 16-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе судебно-медицинского исследования будет определена причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СУСК.
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