https://ria.ru/20220119/siriya-1768628252.html

В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник

В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022

В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник

Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:50

2022-01-19T19:50

2022-01-19T20:09

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иордания

сирия

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ДАМАСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности САР.По данным источника, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дераа рядом с заправочной "Раджем"."Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояния около десяти метров",- добавил источник.

https://ria.ru/20220118/siriya-1768462913.html

дамаск (город)

иордания

сирия

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в мире, дамаск (город), иордания, сирия, деръа (город)