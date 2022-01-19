https://ria.ru/20220119/siriya-1768628252.html
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник
Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:50
2022-01-19T19:50
2022-01-19T20:09
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ДАМАСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности САР.По данным источника, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дераа рядом с заправочной "Раджем"."Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояния около десяти метров",- добавил источник.
https://ria.ru/20220118/siriya-1768462913.html
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в мире, дамаск (город), иордания, сирия, деръа (город)
19:50 19.01.2022 (обновлено: 20:09 19.01.2022)
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник
Источник: 12 бойцов внутренних сил САР получили ранения после подрыва автобуса в Сирии