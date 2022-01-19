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В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник - РИА Новости, 19.01.2022
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник
Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:50
2022-01-19T20:09
в мире
дамаск (город)
иордания
сирия
деръа (город)
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ДАМАСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности САР.По данным источника, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дераа рядом с заправочной "Раджем"."Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояния около десяти метров",- добавил источник.
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в мире, дамаск (город), иордания, сирия, деръа (город)
19:50 19.01.2022 (обновлено: 20:09 19.01.2022)
 
В Сирии подорвался автобус со служащими МВД, сообщил источник

Источник: 12 бойцов внутренних сил САР получили ранения после подрыва автобуса в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" в Сирии
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ДАМАСК, 19 янв - РИА Новости. Автобус со служащими внутренних сил Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск — Дераа, 12 бойцов получили ранения, рассказал РИА Новости источник в органах безопасности САР.
"Автобус с бойцами подразделения "поддержания порядка", работающих на пограничном КПП Насиб на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены. Ранения получили 12 сотрудников", рассказал собеседник агентства.
По данным источника, СВУ было установлено неизвестными на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск — Дераа рядом с заправочной "Раджем".
"Бомба взорвалась после того, как автобус проехал мимо нее на расстояния около десяти метров",- добавил источник.
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