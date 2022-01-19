https://ria.ru/20220119/sirius-1768491553.html
"Сириус" готов предоставить площадку для российского инвестфорума
"Сириус" готов предоставить площадку для российского инвестфорума - РИА Новости, 19.01.2022
"Сириус" готов предоставить площадку для российского инвестфорума
Власти "Сириуса" будут готовы обеспечить площадку для проведения Российского инвестиционного форума в более поздние сроки, как только стабилизируется... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:42
2022-01-19T09:42
2022-01-19T09:49
сочи
образовательный центр "сириус"
михаил мишустин
россия
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Власти "Сириуса" будут готовы обеспечить площадку для проведения Российского инвестиционного форума в более поздние сроки, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории.Ранее отмечалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за эпидемиологической ситуации."Российский инвестиционный форум – это принципиально важная площадка для обсуждения развития национальных проектов в разных регионах страны. Мы готовы принять его в более поздние сроки, как только улучшится эпидемиологическая обстановка", - сказал собеседник агентства.Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно при участии председателя правительства РФ Михаила Мишустина. На форуме обсуждаются ключевые вопросы реализации национальных проектов и экономического развития. С начала пандемии коронавируса формат форума менялся дважды – в 2020 и 2021 годах. В 2022-м году мероприятие было запланировано на даты с 17 по 19 февраля.
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сочи, образовательный центр "сириус", михаил мишустин, россия
09:42 19.01.2022 (обновлено: 09:49 19.01.2022)
"Сириус" готов предоставить площадку для российского инвестфорума
В "Сириусе" заявили о готовности предоставить площадку для российского инвестфорума