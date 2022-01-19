Еврокомиссия придумала, как штрафовать Польшу
Еврокомиссия начнет удерживать штрафы из причитающихся Польше платежей
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Еврокомиссия начнет удерживать суммы штрафов, наложенных на Польшу за невыполнение решения Суда Евросоюза, из причитающихся Варшаве платежей, сообщил в среду официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.
"Уведомление о необходимости осуществить платеж было направлено 10 ноября, вчера истек отведенный срок. Согласно регламенту, следующий этап - это так называемая процедура компенсации", - сказал Уйвари. Он пояснил, что Еврокомиссия определит предназначенные Польше платежи, из которых будут вычитаться невыплаченные штрафы, и уведомит об этом Варшаву. У Польши будет десять дней на то, чтобы ответить Еврокомиссии.
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В мае 2021 года сообщалось, что суд ЕС по просьбе Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестует против намеченного расширения шахты, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде.
Суд ЕС 20 сентября обязал Польшу, так и не исполнившую его решение, выплачивать 500 тысяч евро в день в качестве ежедневного штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Однако Польша эти средства не выплачивала.
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