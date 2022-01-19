https://ria.ru/20220119/shtraf-1768587176.html

В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации

В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации - РИА Новости, 19.01.2022

В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации

Мировой суд в Вологде назначил жительнице Череповца Елене Воеводиной штраф в размере 3 тысяч рублей за вход без пропуска в здание законодательного собрания... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:42

2022-01-19T16:42

2022-01-19T16:42

происшествия

вологодская область

череповец

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Мировой суд в Вологде назначил жительнице Череповца Елене Воеводиной штраф в размере 3 тысяч рублей за вход без пропуска в здание законодательного собрания Вологодской области, сообщили в объединенной пресс-службе региона."Суд признал виновной Елену Воеводину по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ (самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Мировой судья назначил Воеводиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Как следует из материалов дела, 25 ноября Воеводина самовольно прошла через пост охраны с установленным металлическим ограждением (турникетом) на 1 этаже здания законодательного собрания Вологодской области.К зданию областного парламента в Вологде, 25 ноября пришла группа противников вакцинации и ограничительных мер. Многие из них были без масок, они вошли в здание областного парламента и требовали разговора с депутатами. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц - жительница Череповца - стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ. На месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью "Дихлофос".

https://ria.ru/20220119/vaktsinatsiya-1768543683.html

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происшествия, вологодская область, череповец, россия