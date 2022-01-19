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В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации
В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации - РИА Новости, 19.01.2022
В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации
Мировой суд в Вологде назначил жительнице Череповца Елене Воеводиной штраф в размере 3 тысяч рублей за вход без пропуска в здание законодательного собрания... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:42
2022-01-19T16:42
происшествия
вологодская область
череповец
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Мировой суд в Вологде назначил жительнице Череповца Елене Воеводиной штраф в размере 3 тысяч рублей за вход без пропуска в здание законодательного собрания Вологодской области, сообщили в объединенной пресс-службе региона."Суд признал виновной Елену Воеводину по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ (самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Мировой судья назначил Воеводиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Как следует из материалов дела, 25 ноября Воеводина самовольно прошла через пост охраны с установленным металлическим ограждением (турникетом) на 1 этаже здания законодательного собрания Вологодской области.К зданию областного парламента в Вологде, 25 ноября пришла группа противников вакцинации и ограничительных мер. Многие из них были без масок, они вошли в здание областного парламента и требовали разговора с депутатами. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц - жительница Череповца - стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ. На месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью "Дихлофос".
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происшествия, вологодская область, череповец, россия
16:42 19.01.2022
 
В Вологодской области оштрафовали противницу вакцинации

В Вологодской области антипрививочницу оштрафовали за проникновение в здание заксобрания

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Мировой суд в Вологде назначил жительнице Череповца Елене Воеводиной штраф в размере 3 тысяч рублей за вход без пропуска в здание законодательного собрания Вологодской области, сообщили в объединенной пресс-службе региона.
"Суд признал виновной Елену Воеводину по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ (самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект). Мировой судья назначил Воеводиной наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысячи рублей", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
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13:49
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Как следует из материалов дела, 25 ноября Воеводина самовольно прошла через пост охраны с установленным металлическим ограждением (турникетом) на 1 этаже здания законодательного собрания Вологодской области.
К зданию областного парламента в Вологде, 25 ноября пришла группа противников вакцинации и ограничительных мер. Многие из них были без масок, они вошли в здание областного парламента и требовали разговора с депутатами. Полицейские приняли решение о доставлении нарушителей в отдел. Тогда одна из посетительниц - жительница Череповца - стала препятствовать законным действиям правоохранителей и распылила неустановленный газ. На месте происшествия изъят использованный баллончик с надписью "Дихлофос".
 
ПроисшествияВологодская областьЧереповецРоссия
 
 
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