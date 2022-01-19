https://ria.ru/20220119/show-1768500496.html

Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона

Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона - РИА Новости, 19.01.2022

Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" ("Cooking With Paris") после первого сезона, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:24

2022-01-19T18:24

2022-01-19T18:24

культура

пэрис хилтон

netflix

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768502493_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_df081fbfd1147e95eff15f4f0e621e1c.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" ("Cooking With Paris") после первого сезона, сообщает Deadline. По какой причине Netflix отказался продлевать программу на второй сезона, пока не объявлено. Шоу из шести эпизодов вышло на платформе в августе и ненадолго даже попало в ежедневный рейтинг Netflix Top 10. В "Готовим с Пэрис" светская львица рассказывала о технике приготовления разных блюд: начиная от основных и заканчивая десертами.Часто Пэрис Хилтон помогали звездные гости, например, Ким Кардашьян, Деми Ловато, мама Кэти Хилтон, сестра Ники и другие. Каждый выпуск сопровождался странными выходками ведущей. Например, она расплющивала гамбургеры лопаткой, инкрустированной бриллиантами, или мариновала мясо, одетая в яркий наряд с перьями.

https://ria.ru/20210604/serial-1735424905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пэрис хилтон, netflix, новости культуры