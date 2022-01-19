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Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона - РИА Новости, 19.01.2022
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Стриминговый сервис Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" ("Cooking With Paris") после первого сезона, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:24
2022-01-19T18:24
2022-01-19T18:24
культура
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" ("Cooking With Paris") после первого сезона, сообщает Deadline. По какой причине Netflix отказался продлевать программу на второй сезона, пока не объявлено. Шоу из шести эпизодов вышло на платформе в августе и ненадолго даже попало в ежедневный рейтинг Netflix Top 10. В "Готовим с Пэрис" светская львица рассказывала о технике приготовления разных блюд: начиная от основных и заканчивая десертами.Часто Пэрис Хилтон помогали звездные гости, например, Ким Кардашьян, Деми Ловато, мама Кэти Хилтон, сестра Ники и другие. Каждый выпуск сопровождался странными выходками ведущей. Например, она расплющивала гамбургеры лопаткой, инкрустированной бриллиантами, или мариновала мясо, одетая в яркий наряд с перьями.
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пэрис хилтон, netflix, новости культуры
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон "Готовим с Пэрис" ("Cooking With Paris") после первого сезона, сообщает
Deadline.
По какой причине Netflix отказался продлевать программу на второй сезона, пока не объявлено.
Шоу из шести эпизодов вышло на платформе в августе и ненадолго даже попало в ежедневный рейтинг Netflix Top 10. В "Готовим с Пэрис" светская львица рассказывала о технике приготовления разных блюд: начиная от основных и заканчивая десертами.
Часто Пэрис Хилтон помогали звездные гости, например, Ким Кардашьян, Деми Ловато, мама Кэти Хилтон, сестра Ники и другие.
Каждый выпуск сопровождался странными выходками ведущей. Например, она расплющивала гамбургеры лопаткой, инкрустированной бриллиантами, или мариновала мясо, одетая в яркий наряд с перьями.