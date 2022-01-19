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В Петербурге девочка попала в больницу после падения со стула в школе
В Петербурге девочка попала в больницу после падения со стула в школе - РИА Новости, 19.01.2022
В Петербурге девочка попала в больницу после падения со стула в школе
Школьницу госпитализировали после падения со стула в школе в Приморском районе Петербурга, идет доследственная проверка, сообщает городское управление СК. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:42
2022-01-19T16:42
2022-01-19T16:43
происшествия
санкт-петербург
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Школьницу госпитализировали после падения со стула в школе в Приморском районе Петербурга, идет доследственная проверка, сообщает городское управление СК."В одной из школ, расположенной в Приморском районе, 17 января девочка во время игры с одноклассницей упала со стула. На следующий день в связи с ухудшением состояния здоровья она была госпитализирована в детскую больницу, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказано в сообщении.Проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20220119/sk-1768509256.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, следственный комитет россии (ск рф)
16:42 19.01.2022 (обновлено: 16:43 19.01.2022)
В Петербурге девочка попала в больницу после падения со стула в школе
В Петербурге девочка попала в больницу после падения со стула в школе