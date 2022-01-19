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Туризм
https://ria.ru/20220119/sheregesh-1768614050.html
Популярный горнолыжный курорт вводит QR-коды при заселении в гостиницы
Популярный горнолыжный курорт вводит QR-коды при заселении в гостиницы - РИА Новости, 19.01.2022
Популярный горнолыжный курорт вводит QR-коды при заселении в гостиницы
С 20 января в "Шерегеше" при заселении в отели постояльцы должны будут предъявлять QR-коды, сообщается в группе горнолыжного курорта в соцсети. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T19:01
2022-01-19T19:01
туризм
кемеровская область
новости - туризм
туризм
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КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. С 20 января в "Шерегеше" при заселении в отели постояльцы должны будут предъявлять QR-коды, сообщается в группе горнолыжного курорта в соцсети.Ковидный статус придется подтвердить и при посещении заведений общепита, спортивных и детских площадок, спа-салонов, кинотеатров, ночных клубов.На входе такие места гости должны показать один из документов: сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев, отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов с момента выдачи) или справку о противопоказаниях к иммунизации.Отмечается, что детям до 18 лет медицинские документы при заселении не нужны.Иностранцам нужно иметь в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательные результаты ПЦР-анализа, полученного не ранее чем за 48 часов до заезда.Власти Кемеровской области планировали введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы еще в начале ноября, но отложили эту процедуру до 20 января. В новогодние каникулы "Шерегеш" посетили более 186 тысяч отдыхающих.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
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кемеровская область, новости - туризм, туризм
19:01 19.01.2022
 
Популярный горнолыжный курорт вводит QR-коды при заселении в гостиницы

Кузбасский горнолыжный курорт "Шерегеш" 20 января вводит QR-коды при заселении в гостиницы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области
Отдыхающие у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. С 20 января в "Шерегеше" при заселении в отели постояльцы должны будут предъявлять QR-коды, сообщается в группе горнолыжного курорта в соцсети.
Ковидный статус придется подтвердить и при посещении заведений общепита, спортивных и детских площадок, спа-салонов, кинотеатров, ночных клубов.
На входе такие места гости должны показать один из документов: сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев, отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов с момента выдачи) или справку о противопоказаниях к иммунизации.
Отмечается, что детям до 18 лет медицинские документы при заселении не нужны.
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Власти Кемеровской области планировали введение QR-кодов и ПЦР-тестов для заселения в гостиницы еще в начале ноября, но отложили эту процедуру до 20 января. В новогодние каникулы "Шерегеш" посетили более 186 тысяч отдыхающих.
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