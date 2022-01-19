https://ria.ru/20220119/shakhta-1768603837.html

Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"

Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной" - РИА Новости, 19.01.2022

Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"

Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:46

2022-01-19T17:46

2022-01-19T17:50

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за несоблюдения уровня добычи угля, это не зависит от создания нового технического проекта шахты, рассказали РИА Новости в Роснедрах.Росприроднадзор ранее проверил шахту и выяснил, что пользователь недр, компания "Шахта Листвяжная", не соблюдала уровень добычи полезного ископаемого, который установлен техническим проектом. Материалы проверки находятся у Роснедр, которая созовет специальную комиссию и рассмотрит на ней возможность отзыва лицензии на добычу полезных ископаемых, дата комиссии еще не назначена. Кузбасское предприятие сообщило РИА Новости, что "Листвяжная" после проверки разрабатывает новый технический проект."Роснедра не знают о планах компании, а технический проект при его поступлении будет рассматривать Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых. При этом акт проверки Росприроднадзора будет рассмотрен на Комиссии по досрочному прекращению права пользования в любом случае", - прокомментировали эту информацию в Роснедрах.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220119/shakhta-1768489854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по недропользованию (роснедра), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе