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Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"
Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной" - РИА Новости, 19.01.2022
Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"
Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:46
2022-01-19T17:50
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за несоблюдения уровня добычи угля, это не зависит от создания нового технического проекта шахты, рассказали РИА Новости в Роснедрах.Росприроднадзор ранее проверил шахту и выяснил, что пользователь недр, компания "Шахта Листвяжная", не соблюдала уровень добычи полезного ископаемого, который установлен техническим проектом. Материалы проверки находятся у Роснедр, которая созовет специальную комиссию и рассмотрит на ней возможность отзыва лицензии на добычу полезных ископаемых, дата комиссии еще не назначена. Кузбасское предприятие сообщило РИА Новости, что "Листвяжная" после проверки разрабатывает новый технический проект."Роснедра не знают о планах компании, а технический проект при его поступлении будет рассматривать Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых. При этом акт проверки Росприроднадзора будет рассмотрен на Комиссии по досрочному прекращению права пользования в любом случае", - прокомментировали эту информацию в Роснедрах.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
https://ria.ru/20220119/shakhta-1768489854.html
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федеральное агентство по недропользованию (роснедра), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
17:46 19.01.2022 (обновлено: 17:50 19.01.2022)
 
Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"

Роснедра: комиссия обсудит возможность отзыва лицензии у "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр КряжевМашины МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Машины МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Машины МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за несоблюдения уровня добычи угля, это не зависит от создания нового технического проекта шахты, рассказали РИА Новости в Роснедрах.
Росприроднадзор ранее проверил шахту и выяснил, что пользователь недр, компания "Шахта Листвяжная", не соблюдала уровень добычи полезного ископаемого, который установлен техническим проектом. Материалы проверки находятся у Роснедр, которая созовет специальную комиссию и рассмотрит на ней возможность отзыва лицензии на добычу полезных ископаемых, дата комиссии еще не назначена. Кузбасское предприятие сообщило РИА Новости, что "Листвяжная" после проверки разрабатывает новый технический проект.
Шахта Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
09:33
На "Листвяжной" разрабатывают новый техпроект после выявленных нарушений
"Роснедра не знают о планах компании, а технический проект при его поступлении будет рассматривать Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых. При этом акт проверки Росприроднадзора будет рассмотрен на Комиссии по досрочному прекращению права пользования в любом случае", - прокомментировали эту информацию в Роснедрах.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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