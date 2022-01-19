17:46 19.01.2022 (обновлено: 17:50 19.01.2022)
Комиссия Роснедр обсудит отзыв лицензии у "Листвяжной"
Роснедра: комиссия обсудит возможность отзыва лицензии у "Листвяжной"
© РИА Новости / Александр КряжевМашины МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Машины МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Комиссия по досрочному прекращению права пользования лицензией на недра в любом случае рассмотрит материалы Росприроднадзора о проверке шахты "Листвяжная" из-за несоблюдения уровня добычи угля, это не зависит от создания нового технического проекта шахты, рассказали РИА Новости в Роснедрах.
Росприроднадзор ранее проверил шахту и выяснил, что пользователь недр, компания "Шахта Листвяжная", не соблюдала уровень добычи полезного ископаемого, который установлен техническим проектом. Материалы проверки находятся у Роснедр, которая созовет специальную комиссию и рассмотрит на ней возможность отзыва лицензии на добычу полезных ископаемых, дата комиссии еще не назначена. Кузбасское предприятие сообщило РИА Новости, что "Листвяжная" после проверки разрабатывает новый технический проект.
"Роснедра не знают о планах компании, а технический проект при его поступлении будет рассматривать Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых. При этом акт проверки Росприроднадзора будет рассмотрен на Комиссии по досрочному прекращению права пользования в любом случае", - прокомментировали эту информацию в Роснедрах.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.