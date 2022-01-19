https://ria.ru/20220119/shakhta-1768489854.html

На "Листвяжной" разрабатывают новый техпроект после выявленных нарушений

На "Листвяжной" разрабатывают новый техпроект после выявленных нарушений - РИА Новости, 19.01.2022

На "Листвяжной" разрабатывают новый техпроект после выявленных нарушений

Шахта "Листвяжная" разрабатывает новый технический проект после выявленных Росприроднадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кузбасского... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:33

2022-01-19T09:33

2022-01-19T09:33

происшествия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 19 янв- РИА Новости. Шахта "Листвяжная" разрабатывает новый технический проект после выявленных Росприроднадзором нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кузбасского предприятия.Ранее Роснедра сообщали, что специальная комиссия рассмотрит материалы проверки шахты "Листвяжная", проведенной Росприроднадзором, в том числе возможность отзыва лицензии на добычу полезных ископаемых в шахте. Проверка Росприроднадзора выявила, что пользователь недр, компания "Шахта Листвяжная", не соблюдала уровень добычи полезного ископаемого, который установлен техническим проектом. Сейчас материалы внеплановой проверки находятся в Роснедрах."Шестнадцатого декабря 2021 года по результатам проверки Росприроднадзора на ООО "Шахта " Листвяжная" предприятию было выдано предписание, согласно которому необходимо устранить нарушения в срок до 16 декабря. В настоящее время разрабатывается новый технический проект в соответствии с нормативными требованиями", – сказали в пресс-службе предприятия.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.Возбуждены уголовные дело по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220112/shakhtery-1767474477.html

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происшествия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе